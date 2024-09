A2 maschile. La Pallavolo Macerata a casa della Fisiomed

"So che ci renderete fieri". È quanto ha detto Enrico Falistocco, amministratore delegato della Fisiomed, in occasione della seconda iniziativa tra i title sponsor e la squadra di pallavolo Banca Macerata Fisiomed. L’incontro è avvenuto nel nuovo polo del Gruppo Medico Associati Fisiomed in via Giovanni XXIII. "Per noi – ha aggiunto – è un orgoglio vedere il nostro nome sulle vostre maglie, noi saremo al vostro fianco e ogni vittoria sarà per noi una gioia". Gianluca Tittarelli, presidente della Pallavolo Macerata, ha ricordato le tappe che hanno portato il gruppo medico a essere uno sponsor della società di A2 di volley. "Si è evoluto nel tempo – ha spiegato – il rapporto con Fisiomed, è stato condiviso il progetto di crescita e quest’anno, con la promozione in A2, abbiamo l’onore di rappresentarvi grazie al co-title. Il vostro supporto sarà fondamentale". La squadra si sta preparando al campionato di A2 che inizierà il 6 ottobre con i maceratesi che riceveranno alle 18 Pineto. Ora la formazione di coach Castellano sta facendo tante tappe di avvicinamento all’esordio e tra queste c’è il test dell’altro giorno vinto 2-3 (25-22, 25-17, 21-25, 21-25, 18-20) a Siena, contro una pari categoria. "Abbiamo vinto – dice il dg Italo Vullo – pur non giocando bene, senza Andric e Berger. Siamo partiti con il freno tirato, ma la squadra ha poi cambiato il volto del match, ciò è molto positivo e incoraggiante. Non dimentichiamo di avere affrontato chi lo scorso anno ha perso la finale promozione con Grottazzolina e si è rinforzato". Banca Macerata Fisiomed: Cavasin 5, Fall 5, Ferri 21, Ichino 1, Marsili 6, Ottaviani 8, Pozzebon, Sanfilippo 11, Valchinov 15, Gabbanelli (L1), Palombarini (L2).