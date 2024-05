A2 maschile. Volley Banca Macerata in festa. Premiati giocatori e promesse

La società Volley Banca Macerata ha festeggiato la promozione in A2 assieme al pubblico, che ha svolto un ruolo fondamentale nella stagione. Alla fine c’è stata la premiazione, poi atleti e atlete della Volley Academy Macerata e giovani tifosi hanno giocato assieme ai pallavolisti biancorossi in una grande gara a squadre miste. L’incontro si è aperto con il ricordo di tre amici ed ex-dirigenti della Pallavolo Macerata scomparsi in questi anni: Claudio Valenti, Giuseppe Furiassi e Paolo Mercuri. Questo successo è anche loro. "Ci tenevamo – ha detto il presidente Gianluca Tittarelli – a festeggiare in casa nostra e siamo felici che sia presente pure il settore giovanile, la Volley Academy Macerata. Con piacere premiamo i protagonisti di questo meraviglioso anno, ci hanno permesso di dare alla città la categoria che merita. Ringrazio il club e il direttore generale Italo Vullo, oggi assente ma che è tra gli artefici del successo". Oltre alla consegna delle medaglie ad ogni atleta della Volley Banca Macerata, al coach Castellano e allo staff, Tittarelli ha premiato quattro della Volley Academy: Caterina Starace, dell’under 14 femminile, Tommaso Marcone, Davide Trucchia e Edoardo Milani, compagni di squadra nell’under 15, di recente convocati nelle rappresentative del territorio.