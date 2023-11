A2 volley, alle 18 il Grottazzolina vuole mantenere la vetta. La Yuasa cerca la quarta di fila: la spinta del PalaGrotta per vincere

Negli occhi ancora il terzo successo stagionale, quello ottenuto nella bolgia di Ortona per la Yuasa Battery Grottazzolina che oggi torna in campo nel turno di Ognissanti. Al Pala Grotta arriva alle 18 la Delta Group Porto Viro. Visto il ponte e la festività prevista probabilmente una presenza massiccia di sostenitori, per l’ennesima partita di cartello di questo avvio di stagione. Occhio all’avversario però, veramente tosto e da prendere con le molle. In panchina un tecnico giovane come il classe ‘89 Daniele Morato ma composta da tantissimi giocatori di spicco per la categoria. In palleggio il veterano Garnica, ma attenzione anche a Zamagni e Tiozzo, passando per Barone, Bellei, Sperandio, Morgese e Sette. Sono tante le risorse a disposizione, con un nuvolo di giovani di ottima prospettiva quali l’opposto 2005 Barotto, lo schiacciatore 2004 Chiloiro e il centrale 2003 Eccher. Un organico che si completa al meglio con gli schiacciatori stranieri in rosa che danno anche quella dose di esperienza in più come il greco Charalampidis e il brasiliano Pedro Henrique.

Porto Viro è dunque un avversario da prendere con le molle: dopo aver saltato la gara della prima giornata (il match con Ravenna sarà recuperato a metà novembre) ha giocato due tie-break consecutivi. Entrambi davanti al pubblico amico: il primo superando in rimonta Ortona dopo essere andati sotto nel conto dei set, e il secondo invece subendo la maxi rimonta da parte di Brescia. Anche i precedenti parlano di parità nelle sfide tra Grottazzolina e Porto Viro in serie A, con i match entrambi disputati effettivamente nella scorsa stagione. Occhio al fattore campo che saltò clamorosamente proprio lo scorso anno: Grotta corsara a Porto Viro nel match di andata col massimo scarto, per poi subire identico trattamento a parti invertite nel ritorno a Grottazzolina. Questa però sembra essere un’altra storia con la Yuasa che finora in casa ha superato Cuneo con il massimo scarto e che in trasferta ha espugnato Reggio Emilia e Ortona, lasciando per strada solo un punticino nel match finito al tie-break in Emilia dieci giorni fa.

La marcia sembra essere quella giusta con meccanismi ancora da oliare alla perfezione, ma il cammino intrapreso sembra buono per il team di coach Ortenzi. Con Porto Viro la Yuasa cerca la conferma di tutto questo e anche la spinta del pubblico può indubbiamente aiutare. L’incontro è affidato al duo arbitrale composto dai salernitani Rosario Vecchione e Mariano Gasparro.

Roberto Cruciani