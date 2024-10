A2 volley femminile. Cbf Balducci al lavoro. Sabato il debutto

È iniziata la settimana che porterà le ragazze della Cbf Balducci al debutto di sabato alle 17 nel campionato di A2 di volley femminile. Le maceratesi giocheranno al PalaRadi di Cremona dove affronteranno Casalmaggiore nella prima giornata di andata di regular Season.

Il 19 agosto le ragazze guidate da coach Lionetti hanno iniziato la preparazione e disputato quattro test per farsi trovare pronte per il campionato. Stasera era in programma anche la festa di presentazione della formazione al palasport Fontescodella, la società maceratese ha però deciso di rinviarla in segno di rispetto, visti i recenti lutti che hanno colpito la squadra arancionera nel corso della scorsa settimana. Coach Lionetti ha fissato il programma di lavoro per questa settimana: domani mattina allenamento in sala pesi; oggi, domani pomeriggio e venerdì mattina le giocatrici effettueranno sedute di tecnica. Venerdì pomeriggio la squadra partirà per Cremona dove il giorno successivo affronterà il Casalmaggiore.