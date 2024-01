A2 volley femminile. Cbf Balducci all’attacco del Costa Volpino

"Sarà un test importante per trovare il nostro equilibrio e la nostra continuità". Giada Civitico, centrale della Cbf Balducci, parla della gara di oggi alle 17 a Costa Volpino per la settima giornata di ritorno del campionato di A2 di volley femminile. Le maceratesi sanno in partenza che le avversarie lotteranno con il coltello tra i denti per risalire dall’ultimo posto, dall’altra parte c’è la necessità di fare punti per mantenere la vetta del girone e per presentarsi nel migliore dei modi nella pool promozione. "Tutte le squadre – aggiunge Civitico – sono difficili da affrontare in un campionato tosto con avversarie che lottano fino all’ultimo. Dobbiamo metterci tutto quello che abbiamo, trasportare anche in ogni partita ciò che facciamo bene in palestra".

Costa Volpino del coach Luciano Cominetti si affida alla regia di Francesca Dell’Orto in diagonale con l’opposta francese Aurelia Ebatombo, arrivata da poco a rinforzare la formazione lombarda. Al centro ci sono Monica Mazzoleni ed Emanuela Agbortabi (con l’alternativa Giada Agazzi), in banda ecco Arianna Lancini assieme alla cubana Vicet Campos, pronta anche l’ex arancionera Martina Ghezzi. Il libero è Alice Gay. "Loro – dice Dell’Orto – sono prime ma non per questo dobbiamo avere meno aspettative ed entusiasmo rispetto al solito. Nella prima parte di stagione abbiamo dimostrato che lottando si possono ottenere prestazioni e risultati importanti anche contro squadre più quotate". La partita sarà diretta da Antonio Licchielli di Lecce e da Filippo Erman di Napoli. Sono due le ex: tra le lombarde c’è Martina Ghezzi e tra le maceratesi c’è Federica Stroppa. La partita sarà trasmessa in diretta su Volleyball TV e su Studio 7 TV canale 78 Marche.