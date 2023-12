A3. Banca Macerata vince soffrendo: al tie-break al tappeto Marcianise

MARCIANISE

2

BANCA MACERATA

3

MARCIANISE: Alfieri 2, Dalmonte 13, Vetrano 13, Faenza, Drobnic 15, Ballan 13, Cai, Cereda, Leone 6, Compagnoni 9. NE: Di Filippo, Pascucci, Bizzarro, Foraboschi, Settembre. Allenatore: Nacci.

VOLLEY BANCA MACERATA: Marsili 1, Orazi 5, Pahor, Fall 13, Penna 2, Casaro 28, Sanfilippo 3, Scrollavezza, D’Amato, Gabbanelli, Zornetta 15, Lazzaretto 16. NE: Ravellino. Allenatore: Castellano.

Arbitri: Sumeraro e Adamo.

Parziali: 25-22, 22-25, 19-25, 25-22 17-19.

Serve il tie-break per decidere un incontro combattuto, durato ben 152 minuti, che i biancorossi sono bravi a portare a casa contro ogni avversità, il capitano Marsili e Gabbanelli non erano al meglio a causa della febbre. La Volley Banca Macerata si presenta con Casaro, Zornetta e Lazzaretto, Fall e Orazi centrali, Marsili e il libero Gabbanelli. Partenza sprint dei padroni di casa con il diagonale di Drobnic (5-1), Macerata deve inseguire (18-14) ma non demorde e con Penna mette a terra il pallone del 22-21. Il finale è combattuto e lo decide il muro di Alfieri: Marcianise vince 25-22 il primo set. Si riparte e Macerata preme sull’acceleratore (10-17). Marcianise non si arrende (16-19) e il finale è combattuto con la squadra ospite che fa valere il vantaggio (22-25). L’inizio del terzo parziale è all’insegna dell’equilibrio (10-10) fino a quando la squadra di coach Castellano accelera (15-20). Il set è nelle mani dei maceratesi che spengono le velleità di rimonta degli avversari e chiudono il set (19-25).

Si riparte con il quarto parziale. Marcianise comincia bene (5-3), ma Macerata si fa valere (12-13). C’è equilibrio (15-15) quando i campani trovano trovare un importante muro di Vetrano (21-19): Marcianise non sbaglia nulla e vince il set (25-22) mandando la sfida al tie break. C’è equilibrio (4-4) nel quinto set, al cambio palla Banca Macerata è avanti (6-8). I locali lottano quando Leone accorcia e Ballan a muro fa 11-11. Si gioca punto a punto fino a quando c’è lo scatto decisivo del Banca Macerata che vince il tie break (17-19) e partita.