A3, lunga trasferta in Campania. Banca Macerata va nella bolgia di Sorrento. Il dg Vullo: "Una delle realtà più forti del girone»

"La gara a Sorrento rappresenta per noi una bella cartina al tornasole dovendo affrontare una delle realtà più forti del girone, costruita per vincere e con ottime individualità, ha già osservato il turno di riposo e in casa ha sempre vinto". Italo Vullo, dg della Volley Banca Macerata, scatta la fotografia dell’avversario di domani alle 18 tra la capolista del girone Blu dell’A3 di volley che ha 20 punti in 8 gare e i campani che hanno 11 punti in 7 partite. "È stata – aggiunge – una settimana complicata per noi perché qualcuno ha saltato qualche allenamento, ma ciò non cambia affatto l’obiettivo di puntare alla vittoria". Il Sorrento si presenta molto ben attrezzato per cui sono fondate le sue ambizioni. "Hanno due schiacciatori molto validi come Stefano Gozzo, ex Fano, e Piervito Disabato, lo scorso anno a Catania; l’opposto è l’ungherese Dàvid Szabo, che vanta esperienze anche in Superlega; al centro ci sono elementi di sicuro affidamento Fabrizio Garofolo, in passato alla GoldenPlast Potenza Picena, ed Enrico Pilotto; il palleggiatore è Alessandro Bellucci che sa cucire bene il gioco della squadra". Servirà una Volley Banca Macerata sulla stessa linea delle ultime gare. "Dobbiamo esprimere la nostra pallavolo, per esempio a Sabaudia non c’è stata partita appena abbiamo ingranato la marcia giusta. Dovremo battere bene e cercare di trovare subito il ritmo". C’è da mettere in conto che gli avversari metteranno un qualcosa in più sulla bilancia. "Di certo – conclude Vullo – ci sarà un palazzetto pieno con i tifosi che si faranno sentire".