Festa del volley al palazzo. Sfilano tutte le giovanili

Nel pomeriggio di lunedì il palasport di Ferrara è stato il teatro della presentazione della stagione sportiva di 4 Torri e Acli San Luca San Giorgio, le due società che gestiscono l’attività pallavolistica nella nostra città formando il consorzio Pallavolo Ferrara.

I protagonisti sono stati naturalmente tutti gli atleti e le atlete tesserate per le due società, che hanno sfilato insieme ai loro compagni e compagne e hanno preso posto in campo e sulle tribune per le foto di rito. Sulle tribune spazio anche a tutte le famiglie dei pallavolisti 4 Torri e Acli, tutte invitate a prendere parte a questo evento.

C’è stato poi il momento dei discorsi.

Hanno fatto gli onori di casa i presidenti di 4 Torri e Acli San Luca San Giorgio, rispettivamente Alberto Bova e Andrea Banzi.

Hanno portato i saluti istituzionali il presidente provinciale Fipav Alessandro Fortini, l’assessore allo sport del comune di Ferrara Francesco Carità e il prefetto di Ferrara Massimo Marchesiello.

Il presidente Fortini ha sottolineato l’importanza dell’impegno nel mondo dello sport, l’assessore Carità ha invece posto l’accento sulla forte emozione che si percepisce in una manifestazione così tanto partecipata.

Il prefetto Marchesiello ha rimarcato la grande importanza dello sport come aspetto sociale e infine il presidente Banzi ha ricordato per prima cosa Alfredo Corallini, suo predecessore e per tanti decenni anima dell’Acli, recentemente scomparso.

La chiusura è stata affidata al presidente granata Alberto Bova, che ha ricordato che fare sport è molto complesso e costoso e che è necessario avere sponsor: "La sopravvivenza del nostro settore giovanile è basato anche sulle rette che tutte voi famiglie pagate per i nostri giovani atleti. Ma più sponsor avremo, più gli sponsor saranno attratti dalla nostra attività sempre in crescita, meno dovremo ricorrere alle rette, riuscendo a fornire contemporaneamente un servizio sempre più di qualità. Un ringraziamento dunque alle famiglie e anche agli sponsor".

re. fe.