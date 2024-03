A3 maschile Banca Macerata, primato matematico

VOLLEY BANCA

3

MARCIANISE

0

VOLLEY BANCA : Marsili 2, Pahor, Fall 3, Penna 12, Sanfilippo 6, Scrollavezza, D’Amato 6, Gabbanelli, Zornetta 11, Lazzaretto 6. Ne: Owusu, Ravellino. All.: Castellano.

TIM MONTAGGI MARCIANISE: Alfieri, Dalmonte 14, Vetrano, Faenza 1, Drobnic 7, Ballan 4, Cai 4, Bizzarro, Princi 12. Ne: Foraboschi. All.: Cuzzucoli.

Arbitri: Pasquali e Lambertini.

Parziali: 25-19, 25-22, 25-17.

Il Volley Banca Macerata vince garantendosi il primo posto del girone di A3 di volley che dà il pass per la finale con Mantova, la vincitrice dell’altro girone, in una finale per salire in A2. I biancorossi mettono in campo una prestazione convincente, superando anche le assenze di Casaro e Ortenzi. La squadra ospite prova a mettere in difficoltà Macerata e in entrambi i primi due set Marcianise parte bene, subendo la rimonta dei biancorossi che poi controllano con qualità; nel terzo set non c’è più partita.

Nel primo set Marcianise mette la testa avanti (5-8), ma i locali si rifanno sotto (16-13) e allungano (22-16). È D’Amato a colpire, giocando col muro avversario per il 24-18, quindi Macerata si prende il set 25-19. Di nuovo Marcianise avanti alla ripresa del gioco con il forte diagonale di Dalmonte per il 2-6. Prova a concedere il bis la Banca Macerata nella rimonta e ci riesce (12-12) grazie alla bella combinazione tra Marsili e Zornetta. Macerata tiene a distanza gli avversari (16-14) che non si danno per vinti (20-18). Le squadre rispondono colpo su colpo, Marcianise sbaglia in attacco e Macerata si prende anche il secondo set (25-22). Nel terzo set parte forte la squadra di casa (10-5), gli ospiti crescono e si fanno sotto (16-14), ma Macerata risponde ancora con Zornetta e Penna che portano la squadra sul 20-15. Finale in controllo per gli uomini di coach Castellano che vincono (25-17) e di assicurano il primo posto nel Girone Blu.