A3: ore 19 al PalaSavena il fanalino di coda Salsomaggiore. La Geetit di Guarnieri con le spalle al muro. È obbligata a vincere per sperare ancora

La Geetit ha un solo risultato a disposizione: la vittoria. Scivolata al quartultimo posto solitario, in zona playout, dopo i ko con Motta, Brugherio e Mantova, Bologna torna in campo alle 19, per ospitare il fanalino di coda Wimore Parma nella terza giornata di ritorno del campionato di A3 maschile di pallavolo.

Ha solo 6 punti e una sola vittoria in stagione, Parma: ergo, quella di oggi è un’occasione da non perdere per Bologna, sia per tornare alla vittoria che per mettere in cascina fondamentali punti salvezza.

C’è dell’altro: la Geetit insegue anche il primo successo casalingo della gestione Guarnieri, dal momento che sotto la guida del nuovo tecnico i rossoblù hanno vinto a Garlasco, ma al PalaSavena non hanno mai esultato al termine delle gare giocate con Brugherio, Mantova, Acqui e Cus Cagliari, con quattro ko in altrettante gare.

Urge una svolta nel rendimento casalingo in primis, da parte della Geetit, chiamata a svoltare anche sul piano mentale, dopo le ambizioni di alta classifica estive che si sono trasformate in lotta salvezza a causa di un’emergenza che ha complicato la vita ai rossoblù fin dall’esordio in campionato. Solo in settimana la Geetit è riuscita a svolgere il primo sei contro sei in allenamento, con tutti gli elementi del roster a disposizione:

"Dobbiamo ripartire da zero – dice lo schiacciatore Maletti –. A causa degli infortuni l’ossatura della squadra è venuta a mancare e questo ha intaccato in modo significativo il nostro gioco e prima ancora l’intensità dell’allenamento. Ora ci siamo tutti e possiamo tornare ad allenarci con intensità per poter poi alzare il livello della performance di gioco. Testa alla prossima gara".

Sarà fondamentale, con Wimore è uno di quegli appuntamenti da non fallire, che possono valere una bella fetta di stagione.

Le altre gare: Garlasco-Motta, Mirandola-Belluno, San Donà di Piave-Brugherio, Cus Cagliari-Acqui Terme, Mantova-Sarroch 3-1. Riposa: Savigliano.

La classifica: Mantova 38; San Donà di Piave 32; Savigliano 31; Cus Cagliari 27; Acqui Terme 26; Belluno 25; Motta 19; Brugherio 16; Sarroch 15; Geetit Bologna 13; Mirandola, Garlasco 11; Salsomaggiore 6.

Marcello Giordano