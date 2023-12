A3, sfida al vertice. Banca Macerata di un altro livello: schianta Fano e allunga il passo

BANCA

BANCA : Marsili 6, Zornetta 10, Fall 7, Casaro 16, Lazzaretto 11, Orazi 3, Gabbanelli (l), Pahor, Penna, Scrollavezza. Ne. Ravellino , D’Amato, Owusu (L). All. Castellano.

SMARTSYSTEM FANO: Merlo 6, Maletto 7, Partenio, Roberti 12, Focosi 2, Michalovic 16, Raffa (L), Uguccioni, Margutti 3, Mazzon. Ne Galdenzi, Gori. All. Tofoli.

Arbitri: Grossi e Marotta.

Parziali: 25-22 25-23 25-22.

La capolista Banca Macerata corre e Fano non riesce a tenerne il passo, in poco meno di un’ora e mezza la leader aggiunge altri 3 punti in classifica e dimostra di avere un qualcosa in più. La capolista parte con il piede giusto e a un certo momento (19-15) sembra che la gara sia segnata quando c’è la reazione di Fano che si fa sotto (21-20) con il potente diagonale di Roberti. La squadra ospite riesce a riaprire la partita ma nel finale la Banca Macerata riprende il largo (25-22). Da segnalare i 7 punti di Casaro e in ricezione il 76% (71% perfetta) della squadra di casa.

Si ricomincia. Le squadre sono appaiate quando Banca Macerata con il punto di Orazi tenta il primo allungo (7-4). I maceratesi sono in fiducia e respingono al mittente i tentativi di aprire la gara con Marsili e Zornetta efficaci sotto rete (11-6). La squadra di casa fa tutto bene (15-10) ma è bene non abbassare la guardia perché Fano ha già fatto vedere di non mollare tanto facilmente e infatti gli ospiti si rifanno sotto quando Maletto alza il muro (17-15). La rincorsa si conclude quando Michalovic mette la palla a terra (18-18), ma Macerata si riporta avanti (20-18). Si lotta in campo e Fano pareggia (20-20), si lotta punto a punto quando l’equilibrio viene spezzato da due attacchi fuori di Fano (24-22) che perde il set (25-23). Si riprende con Macerata avanti 2-0.

Il terzo set non ha padroni e non c’è una squadra che prende il sopravvento (8-8). Si continua così ma nessuna formazione riesce a prendere il largo (14-14) . Ci prova Macerata ad allungare il passo con Fall a muro e con Lazzaretto (16-14) poi (18-15) quando Focosi e un attacco fuori di Lazzaretto rimettono quasi tutto in discussione (18-17) . Ma Macerata è brava a resettare tutto con Fall che si fa valere (21-18) e a cogliere al volo gli errori degli avversari (23-20). Fano non molla (23-22) quando Zornetta mette a terra il pallone molto importante (24-22) e ancora Zornetta, sfruttando un errore in ricezione, segna il punto della vittoria del set (25-22) e della partita.