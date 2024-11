"Adesso testa a domenica"

"Testa a San Martino di Lupari". Coach Paolo Seletti ha fissato il prossimo obiettivo dell’E-Work già al termine della gara con Venezia, perché quella di domenica in Veneto sarà una partita chiave per la stagione delle faentine. San Martino di Lupari è ancora incredibilmente a secco di vittorie e dunque vincendo il Project resterebbe settimo con un bottino di otto punti e avendo battuto tutte le quattro formazioni che la seguono in classifica. Vincere significherebbe anche centrare la qualificazione al primo turno di Coppa Italia (si qualificano le classificate dal terzo al decimo posto) che sicuramente darà una ulteriore iniezione di fiducia al gruppo. Domenica ritornerà disponibile anche Roumy, lasciata con Venezia a riposo precauzione per il problema al piede che la tormenta da tempo.

"Ripartiamo dal buon terzo quarto giocato contro Venezia – sottolinea coach Seletti – che dimostra quanto la squadra sia viva. Purtroppo abbiamo sbagliato l’approccio alla gara e non deve più accadere, perchè anche se abbiamo giocato un discreto inizio di campionato, non dobbiamo dimenticare che il nostro obiettivo è salvarsi all’ultima giornata e dunque fondamentale è avere il giusto atteggiamento sin dal primo minuto contro ogni avversaria. Sono comunque soddisfatto della reazione che abbiamo avuto dopo l’intervallo nonostante fossimo senza una giocatrice come Roumy e sono contento che molte giocatrici abbiano giocato una buona partita". Una di queste è Emilie Brzonova, guardia 18enne di origini ceche, che ha segnato 15 punti in 28’’, facendosi trovare pronto quando chiamata in causa e mostratasi una buona arma nello scacchiere di Seletti, come già aveva fatto vedere altre volte in stagione. "Nel primo tempo non abbiamo fatto quello che avevamo preparato durante la settimana – spiega Brzonova – e lo abbiamo pagato contro una squadra forte come Venezia, contro cui serve sempre la massima attenzione. Fondamentale è la difesa come abbiamo fatto vedere nel terzo quarto dove abbiamo anche mosso meglio la palla in attacco. Dobbiamo continuare a lavorare ripartendo proprio dal terzo quarto".

Da oggi l’E-Work ritornerà in palestra per preparare un intenso mese di dicembre che la vedrà tre volte in trasferta in quattro gare. Dopo il match a San Martino di Lupari ci sarà quello a Campobasso domenica 8, mentre il 15 al PalaBubani si chiuderà l’andata contro la rivelazione Castelnuovo Scrivia. Domenica 22 alle 18, le faentine andranno a Brescia nell’ultimo incontro del 2024.

Luca Del Favero