Aeffe 4 Torri, addio ai sogni. Osimo vince e vola a più cinque

osimo

3

aeffe 4 torri

2

Parziali: 26-24, 22-25, 25-27, 25-21, 15-8

Tie break fatale per l’Aeffe 4 Torri Volley, che a Osimo perde la maratona di cinque set contro i padroni di casa de La Nef Re Salmone che a quattro giornate dalla fine del campionato di serie B mettono le mani sul secondo posto utile per accedere ai playoff. Nel big match di Osimo la squadra di Fortunati gioca una discreta partita, ma commette alcune ingenuità nei momenti chiave che paga a caro prezzo. Il primo set è lo specchio del match, con l’Aeffe che domina la fase iniziale portandosi addirittura sul 2-8 con Maretti al servizio ma viene rimontata dai marchigiani che poi si aggiudicano il duello punto a punto 26-24. Coach Fortunati – che inizialmente aveva mandato in campo Biondi palleggiatore, Tosatto opposto, Maretti e Ingrosso schiacciatori, Marcoionni e Smanio centrali, Soriani libero – modifica qualcosa inserendo Morelli e Poltronieri, e nel secondo set le cose migliorano fino al 22-25 che rimette il match in equilibrio.

Nel terzo parziale la 4 Torri Volley riparte con Poltronieri opposto, Morelli e Maretti in banda, Marcoionni e Reccavallo al centro, e dopo una dura battaglia i granata firmano il sorpasso (25-27). L’inerzia sembra favorevole, ma La Nef Re Salmone – trascinata dal proprio pubblico – ha la forza di reagire e vincere il quarto set 25-21 portando il match al tie break. A quel punto, il morale della squadra di Osimo è alle stelle, mentre l’Aeffe capisce di aver sciupato una grande occasione e che la partita si sta incanalando sui binari dei padroni di casa che dominano il quinto set chiudendo i conti con un eloquente 15-8. Con questi due punti, la Nef Re Salmone consolida il secondo posto portandosi a 46 punti, allungando a +5 sulla 4 Torri Volley che racimola un punticino utile se non altro a restare in scia. I giochi non sono ancora fatti, ma a quattro giornate dalla fine servirebbe un miracolo per rimontare cinque punti.