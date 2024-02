Aeffe 4 Torri riparte di slancio. Netto 3-0 contro Ravenna

aeffe 4 torri

3

pezzi ravenna

0

Parziali: 25-12, 26-24 25-18

FERRARA

L’Aeffe 4 Torri Volley riparte di slancio, liquidando la Pietro Pezzi Ravenna con un netto 3-0. Gara mai in discussione al palasport di Ferrara, dove i romagnoli mettono davvero in difficoltà i padroni di casa soltanto nelle battute finali del secondo set, poi comunque conquistato dalla squadra di Fortunati che si rimette subito in carreggiata dopo la sconfitta rimediata a San Marino. Un bel segnale quello lanciato da Smanio e compagni, soprattutto perché 24 ore prima la coppia di testa formata da The Begin Volley Ancona e Pallavolo Sabini aveva fatto bottino pieno contro Volley Potentino e Cucine Lube Civitanova mettendo tanta pressione sulle spalle dei granata. Stavolta invece la 4 Torri Volley non tradisce, restando in scia alle due squadre marchigiane distanti sempre tre lunghezze.

Attenzione però anche a La Nef Re Salmone Osimo, quarta a -2 dalla 4 Torri Volley ma con una gara in meno.

Il primo set è un monologo granata, coi padroni di casa che scappano via senza dare ai romagnoli la possibilità di rientrare (25-12). Nel secondo set c’è maggiore equilibrio, ma sul 21-17 prima e sul 24-22 poi i giochi sembrano fatti. Invece la Pietro Pezzi torna clamorosamente in partita impattando sul 24-24. A quel punto però l’Aeffe non trema, e con un ace di Reccavallo si aggiudica il secondo parziale 26-24.

È il momento decisivo della partita, perché nel terzo set la 4 Torri Volley torna a dimostrare la propria superiorità, chiudendo i conti senza problemi 25-18 per il definitivo 3-0. Domenica prossima – sempre alle 18,30 al palasport di Ferrara – i granata ospiteranno Sab Group Rubicone, un avversario che gravita a metà classifica con un bilancio di sette vittorie e otto sconfitte che non potrà assolutamente essere sottovalutato.

s.m.