Agriflor, troppi errori: altra sconfitta

Ancora una sconfitta per Diffusione Sport nel torneo di Seconda Divisione, mentre è partito il campionato per le ragazze del minivolley. In Seconda Divisione la formazione griffata Agriflor è stata sconfitta 3-0 dal Valsamoggia che ha approfittato di alcuni errori per vincere senza lasciare neppure un set alle azzurre. Non va certamente meglio alle ragazze dell’under 16, anche qui squadra targata Agriflor, che sono uscite sconfitte 3-0 per mano di Anzola in una sfida di alta classifica.

Meglio McDonald’s che ha superato Nettunia 3-0 dopo una gara combattuta. Nel trofeo Benuzzi (under 13) la formazione Pizza Acrobatica è stata battuta 3-0 in casa del San Lazzaro in una trasferta difficile, anche se il passo falso non dovrebbe precludere la possibilità di passare al turno successivo. Infine spazio al mini volley, diviso in due livelli. Se il primo livello partirà in primavera, il secondo livello è cominciato con le due squadre di Diffusione Sport: una di ragazzine classe 2014 e una 2015: per entrambe un successo e una sconfitta nelle gare di esordio.