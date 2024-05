Al Gramsci Keynes. Kabel, ultimo atto in casa per salutare la serie B

Torna al Gramsci Keynes la Kabel di serie B nazionale maschile. Si gioca oggi pomeriggio alle 18 (arbitri Mutti e Cavalera) e per la squadra di coach Novelli l’avversaria è l’Italchimici Foligno. Gara che, alla luce dei risultati del turno precedente, non conta più niente per la Kabel, matematicamente retrocessa, mentre ha ancora una grande importanza per gli umbri impegnati nella volata salvezza contro Anguillara. Il ko del passato weekend proprio contro quest’ultima squadra è costato il ritorno in serie C al Volley Prato. Una retrocessione amara per una squadra che nella seconda parte di stagione ha dimostrato di potere meritare la categoria, ma che ha pagato lo scotto iniziale di una formazione rinnovata e che doveva fare esperienza. L’appuntamento di oggi per Prato rappresenta quindi l’occasione di salutare il proprio pubblico e di dimostrare, ancora una volta, il cuore e l’orgoglio che questa squadra ha sempre messo in campo, a dispetto di limiti tecnici che ne hanno minato il cammino. Foligno ha ormai otto punti in più della squadra di Novelli. Squadra esperta, quella umbra, con due attaccanti difficili da interpretare a muro come Maracchia e Dipasquale. Kabel, purtroppo, che avrà meno pressioni e che potrà giocare solo per chiudere al meglio una stagione sfortunata. La rosa del Volley Prato: Alpini M., Alpini l., Corti, Maletaj, Conti, Villani, Pontillo, Maranghi, Civinini J., Civinini M., Bandinelli, Sottani, Noferi. All. Novelli.