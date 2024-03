Al via le prove di finale . Banca Macerata al lavoro

Domani la Volley Banca Macerata sosterrà un allenamento congiunto in casa della Yuasa Battery Grottazzolina, una tappa di avvicinamento alla prima partita con Mantova dove alle 19.30 del 7 aprile ci sarà gara1 della sfida che mette in palio l’A2 di volley maschile. Gara2 ci sarà a Macerata alle 18 del 14 aprile, l’eventuale bella ci sarà il 21 a Mantova che ha finito il girone con il maggior numero di punti. La perdente rientrerà in gioco a partire dalle semifinali playoff per l’altro posto a disposizione nella categoria superiore.

Sono giorni di lavoro per la squadra maceratese che si sta preparando a questi match di fondamentale importanza. "È da inizio stagione – osserva Sebastiano Marsili, palleggiatore della Volley Banca Macerata – che abbiamo intrapreso un percorso consapevoli di arrivare a questi appuntamenti. Sappiamo che Mantova è una squadra forte, sbaglia pochissimo e ha fatto più punti di tutti in A3. Anche noi abbiamo dimostrato il nostro valore nel corso della stagione e ci siamo meritati questa opportunità; non vediamo l’ora di giocare lo spareggio promozione. Intanto però dobbiamo restare concentrati sul lavoro e ora siamo impegnati negli allenamenti; è come fosse una seconda preparazione dopo quella estiva".

Domani ci sarà il primo allenamento congiunto di questa fase. "Dobbiamo ritrovare il ritmo partita – spiega Marsili – non avendo giocato nell’ultima giornata di campionato, che per noi coincideva con il turno di riposo. Ci metteremo alla prova giocando contro la squadra capolista della serie A2; poi la prossima settimana ci alleneremo con Pineto, altra formazione di A2. Sono due test importanti che ci aiuteranno a trovare la forma migliore".