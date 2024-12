Alberto Giuliani: Modena-Milano decisiva per la Coppa Italia

È un coach Alberto Giuliani concentratissimo, che pensa solo e soltanto alla partita singola, a quello che succederà oggi dopo le 19, non al passato, non al futuro in Coppa Italia. "Modena-Milano è una partita esattamente come le altre" il mantra del coach marchigiano, anche se come le altre evidentemente non è perché le possibilità di tornare dentro a una Final Four di Coppa Italia o meno passano gioco forza dal risultato di stasera. "Nessun pensiero agli abbinamenti però" racconta Giuliani.

Coach, che partita è quella con l’Allianz, allora?

"La partita con Milano è esattamente importante come le altre, non ci sono state finora partite di scarsa importanza per noi. Una partita dura, nella quale avremo bisogno di tanta determinazione e anche dell’affetto del nostro pubblico".

Quali i punti di forza dei vostri rivali?

"Credo che Ferre Reggers, l’opposto, sia la rivelazione di questo campionato, mentre il livello di Louati e Kaziyski lo conosciamo tutti, non penso che il loro alto livello possa essere una sorpresa. Credo però che la partita la vinceremo se sapremo prevalere appunto in determinazione, con la voglia di fare il risultato".

Le due vittorie hanno aiutato a superare il momento difficile post Cisterna?

"Onestamente non ci siamo mai sentiti in grossa difficoltà, perché abbiamo sempre cercato di essere concentrati sulla nostra metà del campo e sul nostro livello di gioco: lavorando sui bassi, cioè avendo meno momenti bassi rispetto al passato, sappiamo di poter fare buone cose".

Un piccolo pezzo di concentrazione sarà rivolto anche all’abbinamento di Coppa Italia?

"Come mentalità noi dobbiamo guardare solo a questa partita, un match sicuramente molto duro da affrontare ma, sono certo, anche molto bello da vedere".

Difficile oggi scegliere chi giocherà in posto quattro?

"C’è una rotazione sugli schiacciatori, per sfruttarli tutti e tre a seconda della loro condizione. La decisione spetta a me, in base a come stanno in settimana decido chi mettere in campo all’inizio".