Allianz Milano cerca riscatto contro Modena dopo sconfitta con Verona

È come Modena e al contrario di Padova una formazione che non sta sperimentando, ma che vuole raggiungere l’obiettivo europeo l’Allianz Milano che ha affrontato la prima sfida del girone per il quinto posto coi titolari, perdendo 3-1 contro i titolari di Verona. Ecco perché salire all’Allianz Cloud e mettere a referto una vittoria sarebbe fondamentale per mettere già una distanza di fatto incolmabile tra sé e i meneghini e garantirsi, almeno contro di loro, il fattore campo.

Milano però non sembra intenzionata a cedere il passo, come già successo all’ultima giornata di campionato dove i meneghini erano con la testa forse più presi dalla festa di addio per Matteo Piano che su una partita che in ogni modo avrebbe cambiato poco in ottica play off per Kaziyski e compagni. A disposizione di Piazza ci sono tutti, da Reggers a Porro, da Louati a Kaziyski e Otsuka e Gardini (che non verrà a Modena ma tornerà a Padova), per una formazione che ha le caratteristiche che piacciono a Piazza, meno a Giuliani: non eccezionale da un punto di vista fisico, soprattutto tra palleggiatore e schiacciatori, molto arcigna in difesa e in generale nella fase di break point.

"Non abbiamo fatto punti – ha commentato alla fine del match contro Verona Yacine Louati, martello francese stella della formazione di Roberto Piazza – ma credo che possiamo essere orgogliosi dello spirito per quello che abbiamo fatto in campo. Non è semplice tornare a giocare dopo essere usciti dal quarto di finale per lo scudetto. Ma per Verona era uguale. Loro hanno giocato molto bene, anche noi credo che possiamo essere felici per avere iniziato comunque una buona strada che ci permetterà di giocare le prossime partite, a partire da quella con Modena che sarà senza ombra di dubbio una battaglia".

I gialloblù dal canto loro non avranno Rinaldi, ancora alle prese col recupero dall’infortunio alla spalla e ancora confinato alla tribuna, ma per il resto hanno tutti a disposizione: giocheranno Uriarte e Ikhbayri o De Cecco e Buchegger?