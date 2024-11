Amaro ko casalingo per Emma Villas. Cuneo rimonta e prevale al tiebreak

SIENA

2

CUNEO

3

SIENA: Trillini 8, Nevot 4, Bonami, Melato 1, Coser, Alan 30, Alpini 5, Nelli, Rossi 7, Pellegrini, Randazzo 11, Ceban, Cattaneo 9. All. Graziosi

CUNEO: Codarin 9, Cavaccini, Agapitos, Sottile, Malavasi, Sette 19, Oberto, Mastrangelo, Brignach 26, Compagnoni Chiaramello, Allik 14, Volpato 7. All. Battocchio

Arbitri: Merli, Vecchione

Parziali: 25-22, 19-25, 28-26, 22-25, 15-17

SIENA – Quarta sconfitta consecutiva per Emma Villas. Cuneo espugna il Palaestra al tiebreak. L’assenza di Nelli pesa sempre di più: da quando l’opposto è indisponibile sono arrivate solo battute d’arresto, anche se Alan, al suo posto, è stato il migliore della serata. La cronaca. Subito 5-2 per Siena in avvio di primo set, poi 7-3 grazie all’errore di Brignach. È lo stesso opposto, sostituto dell’ex Pinali, che firma il -1 (11-10), un attimo prima del nuovo allungo biancoblù che arriva fino al +5 (18-13). Parziale di 4-0 per Cuneo, interrotto da Cattaneo; Emma Villas riprende inerzia e chiude sul 25-22 dopo un errore al servizio degli avversari. Diversa la musica nel secondo set, con Cuneo che si porta subito sul +6 (2-8) sfruttando il muro su Cattaneo. Ottimo Randazzo dopo un bel recupero difensivo, svantaggio dimezzato: 8-11. Ancora bene a muro Cuneo e nuovo +6 (11-17), errore di Brignach, Siena torna a -4 (14-18). Non c’è però modo di riaprire i giochi. Bene Siena in avvio di terzo set: 6-3 con Randazzo ispirato da Coser. Lungolinea out di Sette, +4 per Emma Villas: 7-3. In un attimo è vantaggio piemontese con un parziale di sei punti consecutivi (10-11). Break di Sette, Cuneo avanti di due (14-16). Allik di astuzia per il +3. Invasione, Siena torna a -1 (18-19), poi Alan ribalta il punteggio (22-19) con tre punti. Cuneo annulla tre setpoint consecutivi e se ne procura a sua volta un paio, entrambi annullati da Alan. Ace di Nevot (27-26), poi l’errore ospite. Nel quarto Cuneo vanifica un primo vantaggio di tre punti (10-13) facendosi raggiungere a quota 16, riparte di slancio con Allik (16-19), rintuzza l’ace di Nevot (20-21), quindi con Brignach riparte (20-23) guadagnandosi il quinto set dopo il servizio out di Trillini. Nel tiebreak Cuneo si porta avanti 11-8, ma viene raggiunta da Alpini; Melato entra e piazza l’ace che vale il matchpoint sul 14-13, vanificato però da un successivo errore al servizio. Siena annulla a sua volta una palla match, sulla seconda Alan spedisce la palla fuori.

Stefano Salvadori