Ambra Cavallini Pontedera sfida San Giorgio Piacenza: ultima chance per evitare la retrocessione

Penultima gara casalinga dell’Ambra Cavallini Pontedera che domani alle ore 18 sfida contro il team San Giorgio Piacenza al PalaZoli dove non mancherà il pubblico di casa per sostenere capitan Donati e compagne. Le avversarie occupano l’undicesima posizione con 25 punti che insieme ad altre 3-4 squadre sta lottando per evitare retrocessione diretta nella categoria inferiore o al massimo partecipare ai play-out. Quindi le avversarie vorranno prendere i 3 punti in palio, mentre le padrone di casa cercheranno di onorare il finale di stagione nel migliore dei modi anche se il calendario non sarà per niente clemente con Macelloni e compagne. All’andata le toscane vinsero a domicilio portandosi via tutta la posta in palio, domani sarà più complicato ma non impossibile. Finite le pressioni di salvezza le biancoblù potrebbero confezionare una prestazione positiva. L’Ambra infatti è penultima con 14 punti e domani ci sarà il verdetto matematico e inappellabile della retrocessione in B2 salvo poi eventuali ripescaggi o acquisto di titoli d’ufficio. La gara di domani potrebbe essere l’ultima occasione punti per le pontederesi che poi incontreranno due formazioni di alta classifica prima del turno finale ovvero il derby a Arezzo.