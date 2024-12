Ancora una vittoria. Fgl-Zuma balzo in avanti

Fgl-Zuma Castelfranco

3

Orocash Picco Lecco

0

FGL-ZUMA: Zuccarelli 15, Colzi 10, Salinas 14, Tosi, Braida, Ferraro 4, Tesi (L), Fucka n.e., Fava 8, Lotti 10, Bisconti (L) pos 100% – prf 50%. Ne Vecerina. Fucka Allenatore: Bracci.

Muri punto 9, aces 7, battute sbagliate 2.

OROCASH PICCO: Monti, Amoruso 7, Napodano (L) prf 23% – pos 64%, Mainetti, Moroni 13, Conti 9, Sassolini 4, Piacentini 3, Casari, Atamah 11, Mangani (L). Ne; Monaco, Severin, Ghezzi. Allenatore: Milano.

Muri punto 5, aces 2, battute sbagliate 9.

CASTELFRANCO - Successione set. 25-23, 25-23, 25-9. Seconda vittoria consecutiva per Fgl-Zuma Castelfranco che compie un nuovo importante passo in avanti in classifica. Al PalaParenti di Santa Croce capitan Zuccarelli e compagne mettono in campo una prestazione di alto livello dimostrandosi ciniche nei momenti importanti. Ottima prova corale quella della Fgl-Zuma e la gara segna anche l’esordio della nuova palleggiatrice Federica Braida, arrivata in settimana al posto della partente Moschettini.

Le toscane salgono a quota 10 punti in graduatoria, agganciano la stessa Lecco e ora sono attese da un vero e proprio tour de force: mercoledì, alle ore 21, scenderanno in campo a Messina nell’anticipo della quarta giornata contro la forte Akademia Sant’Anna. "Siamo state brave, non abbiamo mai mollato, nemmeno nel momento difficile del secondo set – commenta la schiacciatrice Lotti - lavoriamo per migliorarci sempre di più". "L’obiettivo – continua Lotti – è fare un girone di ritorno con una marcia diversa rispetto all’andata".

Stefania Ramerini