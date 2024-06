Andrea Costa, la nuova cordata. Ci provano le Grafiche Baroncini

Si muove qualcosa in casa Andrea Costa. Una nuova cordata, questa volta a trazione in gran parte imolese, proverà a rilevare la società biancorossa cercando di acquisire la maggioranza del club e garantire così la prosecuzione nella prossima serie B Nazionale. Torneo nel quale, intanto, fa registrare voci di società pronte a non proseguire. A Imola, in ogni caso, è una cosa contro il tempo per provare a chiudere entro una decina di giorni il cambio di proprietà dell’Andrea Costa che si trascina ormai da più di un anno, dalla fine della scorsa stagione quando gli attuali soci Alessandro Domenicali e Andrea Ramenghi comunicarono l’intenzione di lasciare. Non è andato a buon fine il passaggio con l’allora cordata, non è andato a buon fine il tentativo del medico e imprenditore Cristian Manuel Perez qualche settimana fa, e ora ci riprova una nuova cordata.

Una cordata questa volta a trazione imolese, con Alessandro Baroncini delle Grafiche Baroncini (sponsor di maglia) nel gruppo di una decina di imprenditori per lo più imolesi, ai quali si aggiungono Christian Pavani e Giorgio Bresciani, tra gli attori della prima cordata bolognese, poi ridottasi al solo Perez.

Il gruppo si è ritrovato lunedì per saggiare le disponibilità e ha preso visione della documentazione finanziaria del club. Da parte dell’attuale proprietà filtra la massima disponibilità a chiudere l’operazione e favorire il passaggio delle quote, con Gian Piero Domenicali intenzionato a venire incontro ai potenziali compratori.

Lo scoglio sarà quello della suddivisione del debito pregresso, anche se le cifre che saranno messe su questo nuovo piatto non saranno troppo distanti da quanto era già stato intavolato un paio di settimane fa nell’incontro con l’entourage di Perez.

L’obiettivo è chiudere entro una decina di giorni e arrivare con la nuova proprietà all’iscrizione, il 5 luglio (servirà in primis pagare la prima rata federale e costituire la fidejussione da 50mila euro). Anche la squadra e lo staff tecnico auspicano un evolversi positivo della vicenda, con un solo lodo al momento depositato (per quanto riguarda gli stipendi di febbraio, marzo e aprile) in attesa di capire come si sbroglierà la matassa.

Una matassa che, spulciando lungo lo Stivale, vede diverse società in grosse difficoltà economiche: dalla fusione tra Orzinuovi e Treviglio passando per il probabile passaggio di sede tra Ferrara e Ozzano ai noti problemi di Chieti. Nel frattempo Carlo Dirella, lo scorso anno vice a Fabriano (prima con Grandi e poi con Niccolai), è diretto a Fiorenzuola per formare un’accoppiata imolese come vice di Lorenzo Dalmonte sulla panchina dei Bees.