Anticipo in serie C maschile. Invicta, gara in salita. Arriva la capolista

Anticipo di campionato contro la capolista per la serie C maschile dell’Invicta. Oggi alle 21 i giovani allenati da Enrico Ferrari ospitano il Torretta Livorno con l’intenzione di provare vendicare il ko dell’andata quando i labronici si imposero in casa per tre a zero.

Stasera, per la tredicesima giornata del girone B di serie C, i grossetani proveranno a cambiare marcia. Terminata lo sosta, il campionato per l’Invicta inizia subito in salita, visto come i livornesi stasera venderanno cara la pelle al PalaMaroncelli di Marina di Grosseto.

Il sestetto guidato da Enrico Ferrari è atteso dunque da un match senza avere i favori del pronostico e i maremmani hanno bene in mente come fu l’andamento della sfida di andata: i livornesi si dimostrarono da subito una squadra di alto livello, tosta e in vena di pochi regali.

I giovani dell’Invicta, sono reduci dalla bella avventura vissuta al torneo di Innsbruck, che però ha lasciato qualche strascico nella formazione di casa. Coach Ferrari non potrà schierare la rosa al completo a causa delle assenze di alcuni giocatori per i soliti malanni di stagione, ma l’allenatore è comunque fiducioso. "Durante le feste ci siamo allenati, anche se l’under 17 era in Austria per un torneo, quindi non siamo riusciti a fare allenamento a pieno regime – dice Ferrari –. Abbiamo qualche influenzato, giorno dopo giorno se ne aggiunge sempre uno in più. Il Torretta Livorno ha ambizioni di alta classifica, molto forte e organizzata in tutti i reparti. Vogliono vincere il campionato. Cercheremo di fare la nostra gara. In casa proveremo a fare una buona partita, per vedere a che punto siamo. Vincere sarà complicatissimo, e vediamo se miglioriamo rispetto alla sfida dell’andata".

Invicta che poi a fine torneo sarà probabilmente impegnata nei playout salvezza visto come la seconda parte del torneo vedrà le prime quattro della classifica affrontare le prime quattro dell’altro girone, mentre dalla quinta in giù ci saranno scontri salvezza.