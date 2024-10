Anzani "A Piacenza giocato ad alto livello"

La presentazione della partnership col poliambulatorio privato Centro Palmer ("per farci conoscere sul territorio abbiamo deciso di sposare un progetto importante e storico come quello di Modena Volley" ha raccontato l’amministratore unico Giacomo Magrì) é stata anche l’occasione per tornare a parlare del match di Piacenza, con uno dei protagonisti forse non così attesi, Simone Anzani, che coi suoi muri stava per ribaltare completamente il match. "A Piacenza ci sono stati feedback positivi riguardo il nostro gioco e la nostra capacità di esprimere un volley di alto livello – il commento a margine dello stesso Anzani – ma allo stesso tempo dobbiamo prendere coscienza di quello che vogliamo fare. Abbiamo avuto le occasioni per portare a casa la vittoria, é stato sotto gli occhi di tutti, ma non siamo stati abbastanza bravi e cinici". Insomma, accanto alla consapevolezza di aver lottato ad armi pari con una delle favorite per le finali di stagione, rimane l’amaro in bocca di un risultato che poteva essere diverso: una delusione che però va cancellata in fretta se Modena vuole rialzarsi per la sfida casalinga di domenica e poi affrontare col piglio guascone di chi vuole rovinare i piani delle formazioni più quotate (Perugia e Trento) nelle giornate immediatamente successivi. "La squadra ha fatto sicuramente dei passi in avanti, anche pensando alle ultimissime amichevoli giocate – prosegue Anzani – tutto ciò però non basta per stare ad alti livelli e quindi serve migliorare soprattutto nei finali di set dove i punti contano parecchio e dove dobbiamo imparare a essere più cattivi. Se capiamo di essere una compagine competitiva e che qui a Modena si gioca per vincere, possiamo toglierci davvero delle soddisfazioni e penso che abbiamo tutte le carte in regola per fare molto bene".

Anzani passa poi alle sensazioni soggettive: "Dal punto di vista personale sto bene e sono contento di essere tornato in campo indossando la maglia gialloblù, è stato emozionante considerando anche le mie vicissitudini estive: darò sempre il massimo, questo é sicuro". Spazio poi al commento sul campionato ("Superlega? Vedo Trento e Perugia sopra a tutte, poi ci sono diversi outsider tra cui Modena in un campionato sempre più equilibrato") e poi voce sulla prossima avversaria, Grottazzolina: "Personalmente sarà bello tornare al PalaPanini, la casa della pallavolo, e spero di vedere tanta gente sugli spalti. Non esistono gare facili, sfidiamo un avversario tosto che arriverà qui senza pensieri e con il braccio libero e dovremo essere bravi a metterli sotto pressione dall’inizio alla fine".