Anzani "Miglioriamo, non ci sono sfide facili"

Per la seconda volta di fila l’mvp della Valsa Group Modena è un centrale: dopo Giovanni Sanguinetti è Simone Anzani a mettere assieme un perfect game col muro e l’attacco, mentre al compagno di reparto è toccato il cambio con un efficiente Dragan Stankovic. Una storia alla rovescia rispetto alla partita contro Padova, ma con lo stesso risultato: la vittoria. "Dobbiamo sempre ricordarci che siamo una squadra appena ricostruita", racconta Anzani nel dopo-gara. "Stiamo raggiungendo un livello che è abbastanza buono, ma dobbiamo migliorare un po’ alla volta. A inizio campionato abbiamo avuto un calendario un po’ difficoltoso, con le prime tre della classe nelle prime quattro partite (Piacenza, Perugia e Trento nell’ordine, ndr) e abbiamo lasciato per strada qualche punto, però adesso ci siamo. Stiamo lavorando a testa bassa per toglierci qualche soddisfazione, e i primi risultati si vedono". Della lunga e difficoltosa partita contro Taranto, il centrale campione del Mondo 2022 elogia soprattutto l’aspetto strettamente agonistico: "Ripeto, questo è il campionato italiano. È un campionato in cui non ci sono partite facili, c’è solo da combattere ogni domenica e giocare a pallavolo a un livello che, in teoria, non deve mai calare. È il bello di giocare in Italia. Secondo me bisogna fare i complimenti alla squadra, ai miei compagni bravi a reagire nonostante una partenza col freno a mano tirato: Taranto è una squadra che con la battuta e il muro-difesa può far male, sono bravi a farlo e s’è visto quando hanno battuto la Lube, sapevamo che non sarebbe stato facile vincere e non ci siamo sbagliati. È stata una partita per combattenti. Per noi è una vittoria vitale e dobbiamo godercela, per poi ricominciare da martedì a pensare alla prossima partita". Milano è attesa al PalaPanini domenica alle 19 in uno scontro diretto per il piazzamento in Coppa Italia: chi prevale può chiudere al sesto posto.

È ad altre quote, invece, che si deciderà la stagione di Taranto: la squadra pugliese è partita discretamente e ha messo a segno il colpo già citato contro Civitanova. È proprio tra le mura del PalaMazzola che Filippo Lanza e compagni sognano di conquistare i punti-salvezza e, nonostante l’amaro finale, la maratona contro Modena è letta in chiave positiva: "A ripensarci una palla nel secondo set ha fatto la differenza" commenta il martello medaglia d’argento a Rio de Janeiro. "Devo fare i complimenti alla squadra e soprattutto a Davide Luzzi (libero titolare in emergenza, ndr) per aver tenuto molto bene in campo. Modena ha avuto la meglio nel finale perché è più esperta, i suoi attaccanti hanno davvero giocato forte negli ultimi due set e non siamo riusciti a contenerli come volevamo". Venerdì, il 6 dicembre, Lanza e compagni saranno arbitri involontari della riffa per il quinto e sesto posto in chiave Coppa Italia, facendo visita alla Rana Verona: "Tireremo dritto sulla nostra strada, per stare in campo contro le squadre più forti".

Fabrizio Monari