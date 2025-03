Ariete, missione compiuta. Pratica Chianti in archivio

L’Ariete strappa due punti a San Casciano al termine di una vera e propria battaglia sportiva. Gara intensa, ricca di errori ma anche di tantissime cose belle, soprattutto in difesa per la Pallavolo Prato che si impone 3-2 sul Chianti Volley nel match valido per il campionato di serie B2 femminile nazionale. L’Ariete scende in campo con Grucka e Lunardi in diagonale, Mattei e Palandri al centro, Nesi e Furlan di banda e Conticini libero. Nel primo parziale il Pvp scappa 10-15 ma qualche indecisione di troppo in attacco riporta le padrone di casa in partita: prima accorciando 14-15, poi col sorpasso 20-16. Nel finale di frazione l’Ariete regge fino al 24-22, poi cede 25-22. Al ritorno in campo Grucka-Cecchi piazzano il break 9-13, Cecchi mette giù il 12-17 e il set si chiude 22-25. Nel terzo set ancora Prato in fuga sull’11-14, Nesi firma il 16-21, chiusura 19-25. Quarto parziale in totale equilibrio fino al 22 pari. Si va ai vantaggi. Il Chianti chiude 26-24 e si va al tie break. Nella frazione decisiva Furlan sigla il 9-11, Nesi il 12-14. Ancora Nesi mette giù il punto della vittoria 13-15. La rosa dell’Ariete Pallavolo Prato: Grucka, Lunardi, Nesi, Mennini, Palandri, Ferri, Torri, Gerl, Bertelli, Furlan, Talmaciu, Mattei, Cecchi, Conticini. All. Nuti.