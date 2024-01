Ariete naufraga in Versilia. Chance buttata al vento

L’orgoglio per la prestazione e l’amarezza per la sconfitta. Vive di questi due sentimenti l’ultima dell’andata dell’Ariete nel campionato di serie B2 femminile nazionale, che viene battuta al quinto set dal Versilia. Un ko in trasferta per 3-2 che arriva al termine di una gara bellissima e di una prestazione da grande squadra che conferma le chance promozione delle ragazze di coach Nuti. Peccato per le chance gettate al vento nel tie break ma resta la bella gara tra due ottime squadre. La Pallavolo Prato scende in campo con Mennini e Fanelli in diagonale, Piccini e Cecchi al centro, Nesi e Saletti di banda e Conticini libero. Il primo set si gioca sul filo dell’equilibrio, con Prato in avanti anche di sei punti (12-18) ma poi costretta ai vantaggi, fino alla chiusura 25-27. Al ritorno in campo passaggio a vuoto del Pvp, e Volley Canniccia che ne approfitta per scappare 11-6, 15-9 e chiudere 25-11. L’inerzia del match torna comunque subito dalle parti di Prato nel terzo parziale, vinto nettamente dalle pratesi 15-25. A questo punto il Pvp sogna la vittoria in quattro set, e invece c’è di nuovo la reazione del Versilia che allunga la sfida al quinto per 25-21. Il tie break è tiratissimo. Le locali scappano 12-8, Nesi e Saletti riportano la situazione in parità. Poi due match point versiliesi annullati da Prato e altre due palle match del Pvp vanificate dalle padrone di casa, che ottengono la posta in palio alla fine per 22-20 con un muro decisivo.