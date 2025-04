Ariete Pallavolo Prato domina I’Giglio Castelfiorentino 3-0

ARIETE PALLAVOLO PRATO 3I’GIGLIO CASTELFIORENTINO 0

ARIETE PRATO: Bertelli, Cecchi., Ferri, Furlan, Gerl, Grucka, Lunardi, Mattei, Mennini, Nesi, Palandri, Talmaciu, Torri, Conticini Matile (L), All Nuti.I’GIGLIO: Anichini , Barnini, Del Carlo, Magherini, Malatesti, Nicosia, Viola, Picchianti, Pratelli, Sani, Scardigli, Talluri, Tofanari M., Tofanari S., Zingoni,Picchianti (L). All.ri Buoncristiani e Furiesi

Arbitri: Joita e Papini. Risultato:Parziali: 25-10, 25-23, 25-22.

PRATO - I’Giglio inesistente nel primo set. Sul 15-6 Buoncristiani ha già consumato tutti i cambi; inutili quasi tutti gli ingressi. Non c’è storia: le biancorosse sono completamente ferme e soccombono al gioco di Prato. Sulla stessa scia il secondo, che si apre con un netto 8-3 per le pratesi. I’Giglio torna in partita con un incredibile recupero che dal 19-10 le porta al 20-20, merito soprattutto di Malatesti in attacco. Sul finale però fatica il muro che lascia ampio spazio alle schiacciatrici di Prato. Molto più combattuto il terzo set , seppur con la squadra di Buoncristiani che ancora non si riprende. All’inizio I’Giglio è sempre a rincorrere ma senza troppo distacco (7-6, 12-10). Il primo e unico sorpasso della gara da parte delle biancorosse arriva sul 12-13 e raggiunge il break sul 18-20. Ancora negli ultimi punti però peccano le ragazze di Buoncristiani: le attaccanti non mettono a terra la palla e gli scambi più lunghi si risolvono quasi sempre in favore di Prato. Anche il muro è in ritardo e la ricezione non riesce a controllare le bordate dell’Ariete. La prestazione è stata molto deludente e frustrante, soprattutto dopo aver seguito il lavoro in settimana completamente incentrato sulla tattica da adottare in questa partita. Diventa molto difficile ora trovare la salvezza. Anche vincendo tutte le partite, a questo punto non dipende soltanto dai risultati delle castellane, ma anche da quelli delle concorrenti. La prossima settimana ci sarà la pausa di Pasqua e la squadra tornerà in campo per il turno infrasettimanale contro Cecina mercoledì 23 aprile alle 21 alla Palestra Enriques.