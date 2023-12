"Arno Capolista, Lupi di Pontedera Terzi: Nove Successi"

Nove successi in altrettanti incontri. La capolista Arno non si concede pause, mettendo sotto per 3-0 i romani dell’Anguillara Sabazia. La squadra del lago di Bracciano è stata superata con i seguenti parziali: 25-21; 25-16; 25-22. Gli ospiti si sono battuti egregiamente in difesa, pungendo in parte al servizio, confermando le loro caratteristiche di squadra di valore medio-basso intenta a conquistare prima di tutto la salvezza. Quando i biancoverdi di Mattioli hanno spinto, per Anguillara c’è stato poco da fare. "La nostra non è stata una delle migliori prestazioni – ha detto il libero Taliani – anche perché in settimana ci siamo allenati senza il riscaldamento e la cosa può avere in parte influito. Per noi sono giunti altri tre punti che significano mantenere il primato. Dobbiamo procedere gara per gara: il nostro è un gruppo affiatato". Alle spalle dei castelfranchesi, distanziato di tre punti, c’è il Tuscania, a braccare i ragazzi sponsorizzati dalla Toscana Garden. Il confronto diretto è previsto per sabato 16 al PalaBagagli. Come tappa di avvicinamento, ci sarà il derby a Santa Croce. Il Gruppo Lupi di Pontedera ha vinto per 3-2 a Prato al termine di un confronto equilibratissimo. I parziali lo confermano: 25-22; 22-25; 23-25; 25-23; 14-16. Partita lunga e particolarmente lottata, vinta sul filo di lana dai battaglieri biancocelesti di coach Marco Nuti. I pontederesi hanno dato continuità alla vittoria sulla Sestese, conservando il terzo posto (20 punti), precedendo per il miglior quoziente set il Grosseto. I maremmani hanno vinto per 3-1 in casa contro i Lupi. Dopo aver vinto un set a testa (25-20 e 20-25), tenendo l’incontro in parità, sono stati i padroni di casa dell’Invicta a piazzare l’uno-due definitivo (25-22 e 25-19) che ha permesso loro di prevalere sui biancorossi alla sesta sconfitta su nove gare disputate.

Marco Lepri