Arriva la capolista Perugia. Esame per la Cbf Balducci

Ancora un esame per la Cbf Balducci che alle 17 riceve per la sesta giornata la visita di Perugia, capolista della Pool promozione di A2 di volley femminile. Le umbre, vincitrici della Coppa Italia di A2, saranno animate da uno spirito di rivalsa per riscattarsi dal passo falso a San Giovanni in Marignano, dall’altra parte le maceratesi cercheranno di concedere il bis dopo la vittoria contro Busto Arsizio, seconda forza della pool. A gennaio, nel match di andata, hanno vinto in quattro set le perugine che oggi al Banca Macerata potranno contare sul sostegno dei tifosi. Nella pausa tra i set previsto l’intrattenimento a cura del Centro Studi Danza Joy Dance di Castelraimondo. Saranno presenti in tribuna Besnik Veliu, presidente della Federazione sportiva universitaria dell’Albania, la squadra al completo dell’Università Barleti di Tirana, accompagnata da Suzana Guxholli, rettore dell’ateneo albanese. In questi giorni la delegazione dall’Albania è ospite del Cus Camerino e la Cbf Balducci li accoglierà al Banca Macerata Forum per il big match. Il tecnico umbro Andrea Giovi dovrebbe partire con l’ex arancionera Maria Irene Ricci in regia, in diagonale con l’opposta colombiana Ivonee Montano. Al centro ecco la coppia composta da Benedetta Bartolini e Asia Cogliandro. In banda un’altra ex arancionera, Dayana Kosareva, e Gaia Traballi. Il libero è Imma Sirressi. "Ci attende – dice Alessia Fiesoli, schiacciatrice della Cbf Balducci – la capolista della Pool Promozione: sarà una partita difficile e noi dovremo dare il 100%. All’andata abbiamo disputato una buona prova riuscendo a metterle in difficoltà nei fondamentali, ma non è stato sufficiente per tornare a casa con i punti. Ecco, allora, che oggi dovremo metterci ancora qualcosa in più per provare a strappare la vittoria o almeno un punto fondamentale per la classifica. Le avversarie scenderanno in campo con il coltello tra i denti per riscattare la sconfitta di San Giovanni in Marignano e restare saldamente in vetta". Ecco cosa ha detto Gaia Traballi, schiacciatrice Bartoccini-Fortinfissi Perugia. "Loro costituiscono un avversario forte e con ottime qualità, rispetto all’andata hanno due elementi in più (la centrale tedesca Broekstra e l’opposta Dzakovic) che alzano il loro livello. Proprio per questo non sappiamo come potrebbero scendere in campo, ma io dico di concentrarci solo su di noi e pensare a fare i punti che ci servono in queste ultime 5 partite di Pool promozione". Il botteghino sarà aperto dalle 15.

Ieri si sono giocati tre anticipi: Cremona-Talmassons 1-3; Busto Arsizio-San Giovanni in Marignano 3-1; Albese-Mondovì 2-3. Le gare di oggi alle 17: Montecchio-Messina; Cbf Balducci-Perugia.

La classifica: Perugia 61; Busto Arsizio* 59; Messina 50; Cbf Balducci 48; Talmassons* 47; Cremona* 45; San Giovanni* 44; Albese* 43; Mondovì* 37; Montecchio 35. * una gara in più