Arrivano i campioni. Yuasa, Trento si avvicina:: "Che emozione vederli qui»

E’ ormai alle porte la sfida del PalaSavelli contro i Campioni D’Europa dell’Itas Trentino, domani alle 18 il fischio d’inizio, e a farre il punto della situazione in casa Yuasa battery è il coach Massimiliano Ortenzi. "Giochiamo contro una squadra che negli ultimi anni ha fatto sempre un lavoro straordinario. Trento è una società che ha ottenuto grandi risultati in Superlega – continua Ortenzi – ma ha anche saputo costruire tanto nel corso delle stagioni passate, investendo molto anno dopo anno su ragazzi giovani e italiani. Sicuramente è un modello per tutti, non solo per noi. Vederli qua sarà un’emozione: giocare contro ragazzi che erano alle Olimpiadi, che rappresentavano l’Italia, per noi deve essere motivo d’orgoglio, che in qualche modo ci deve gratificare di questo percorso. Però, allo stesso tempo, non vogliamo essere qui a guardare Trento che fa una sfilata, ma vogliamo provare a rendere loro la vita il più difficile possibile". Non sono mancati gli attestati di stima e nelle ultime ore sono arrivate anche da Daniele Lavia, stella azzurra e della formazione trentina, che ha parlato di Grottazzolina come di una favola dello sport, ma anche di una realtà ormai consolidata: "Intanto le parole sono importanti, e quelle di Lavia sono belle, lo ringraziamo di cuore. Però noi dobbiamo essere concentrati adesso nel cercare di far bene alcune cose. Siamo ancora in emergenza, quindi dobbiamo imparare a giocare una pallavolo più paziente, dove ci mettiamo magari tante azioni per fare un punto, però magari regaliamo qualcosina in meno quando abbiamo delle occasioni. Dobbiamo crescere nella continuità su alcune situazioni, soprattutto con la battuta, soprattutto quando giochiamo in casa. Ma, al netto di questo, contro Trento dobbiamo essere anche un po’ spregiudicati, tenere un livello di gioco molto alto, partire forte da subito, ed essere pronti al fatto che dall’altra parte della rete hanno un livello medio che è difficile tenere. Se ci regalano qualche occasione dobbiamo essere pronti a prenderla, è quello che ci diciamo sempre. Se partiamo con lo spirito giusto, ci dobbiamo essere. Se invece Trento dimostra di essere più forte, batteremo le mani con tutto il PalaSavelli e penseremo alla prossima".

Roberto Cruciani