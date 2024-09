Assaggio di A2 femminile. Cbf Balducci, un buon test. Primi tre set impeccabili

Una buona Cbf Balducci vince il test con l’Omag-Mt San Giovanni in Marignano con i primi tre set di alto livello (25-12, 25-18, 25-16 i parziali). Poi l’allenamento congiunto tra formazioni di A2 di volley femminile prosegue per altri due parziali vinti stavolta dalla Omag Mt (19-25 e 12-15) con i tecnici che danno spazio alla rosa, provando varie soluzioni Coach Lionetti (Busolini e Morandini ferme ai box) sceglie all’inizio Bonelli-Decortes, Mazzon-Caruso, Bulaich-Fiesoli, Bresciani libero. Coach Bellano risponde con Nicolini-Ortolani, Consoli-Parini, Nardo-Piovesan, Valoppi libero.

"Mi è piaciuta – è l’analisi di coach Lionetti – la capacità di adattarsi alle diverse situazioni che erano poco codificate e che sono capitate durante la partita, le ragazze nei primi tre set lo hanno fatto molto bene. Non è che abbiamo fatto uno studio dell’avversario però c’eravamo detti delle cose da rispettare e sono state fatte. Per colpa mia nel quarto e quinto set abbiamo calato molto l’attenzione quindi mi assumo questa responsabilità. Tra l’altro era un aspetto su cui dovevamo lavorare in settimana, questo test ci offre uno spunto dove lavorare per mantenere più alta la concentrazione in vista delle prossime partite. Vorrei che ci sia più costanza". Ecco le sensazioni di Asia Bonelli, palleggiatrice della Cbf Balducci. "È stato – ha detto – un test importante tra formazioni dello stesso girone di A2. Si sono viste tante belle cose. Penso che siamo state molto brave nell’intensità, soprattutto nei primi set. Siamo partite con la testa giusta e sempre pronte a dare il massimo. Alla fine c’è stato un po’ un calo di tensione, non deve succedere e ci stiamo lavorando anche per mantenere continuità durante la partita e durante il set".

CBF BALDUCCI HR : Bresciani (L), Battista 7, Morandini n.e., Bonelli 1, Mazzon 14, Orlandi 4, Bulaich 6, Braida 2, Busolini n.e., Fiesoli 9, Sanguigni, Caruso 12, Decortes 22. All. Lionetti.

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN MARIGNANO: Ortolani 15, Polesello 3, Nicolini 2, Valoppi (L), Ravarini 10, Consoli 7, Piovesan 4, Parini 1, Meliffi (L), Bagnoli 1, Monti n.e., Sassolini 5, Nardo 15, Merli n.e.. All. Bellano.