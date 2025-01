ASSEMBLEA. Cronometristi: rinnovo dlele cariche

È convocata dal presidente della sezione di Pesaro "Aldo Tura", Francesco Berti, per lunedì 27 gennaio alle ore 21.10 l’Assemblea Ordinaria della Ficr (Federazione italiana cronometristi, presso la sala riunioni di Sport e Salute spa, regione Marche, sita in Galleria Roma, 10 a Pesaro. All’ordine del giorno la nomina della commissione verifica poteri e presidente di assemblea, la presentazione della relazione tecnico morale del Consiglio direttivo relativa al 2024, il bilancio relativo all’esercizio 2024 e preventivo 2025. Saranno rinnovate anche le c ariche. Si tratta di una riunione molto importante per la vita associativa dei cronometristi della provincia pesarese che svolgono, durante l’anno, numerosi servizi nelle varie discipline sportive.

l. d.