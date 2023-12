B maschile. Momento-no per la Zephyr, a Torino il settimo ko. Delvecchio: "La sosta servirà a ricaricare le pile»

Sant’Anna Tomcar

Zephyr Mulattieri

(25-15; 25-22; 25-20)

SANT’ANNA TOMCAR: Ponzo, Sangermano 13, Genovesio 14, Salvatico 11, Costa 9, Richieri 7, Arnaud 2, Stupenengo, Dorlando, Mellano 1, libero Sansanelli. All. Usai

ZEPHYR MULATTIERI VALDIMAGRA: Zaccaria, Conti 4, Ruffo 4, Bottaini, Peripolli 10, Calcagnini 4, Cuti 1, liberi Giannarelli e Vignali. All. Delvecchio

Arbitri: Turco e Filaj

SAN MAURO TORINESE – Brutto momento per la Zephyr Mulattieri Valdimagra, che è inciampata per la settima volta in stagione. Ad aggiudicarsi con merito la sfida sono stati i torinesi della Sant’Anna Tomcar, bravi a gestire tutte le fasi dell’incontro e a partire subito con lo sprint giusto. "A parte forse il primo set – spiega coach Delvecchio – i miei ragazzi hanno fatto meglio rispetto alla prestazione vista con Ciriè. Ora con il turno di riposo avremo un paio di settimane per preparare al meglio la sfida-salvezza contro il Mozzate e per sperare nel recupero di Vescovi".

Risultati 9ª giornata: Mercatò Alba-Volley Parella 1-3, Ciriè-Grafiche Amadeo 3-0, Malnate-Mozzate 3-0, Caronno -Saronno 3-1, Npsg Trading Logistic-Ormezzano 2-3. Riposa: Alto Canavese. Classifica: Malnate 23, Ciriè 22, Caronno 20, Tomcar 18, Alba 16, Alto Canavese 15, Parella 14, Saronno 11, Ormezzano e Trading Logistic 6, Zephyr Mulattieri 5, Mozzate 4, Grafiche Amadeo 2.

Ilaria Gallione

Nella foto: Alessandro Conti