B maschile. Zephyr affonda anche con l’ultima: "Salvezza difficile»

GRAFICHE AMADEO

3

ZEPHYR

1

(25-20; 25-21; 21-25; 25-18)

GRAFICHE AMADEO: Faraldo, Torello, Borro, Brofiga, Gazzera, Sbarra, Spinelli, Brun, Cirilli, Trosso, liberi Saglietto e Travella, All. Chiozzone.

ZEPHYR MULATTIERI VALDIMAGRA: Sisti, Bottaini, Poggio Conti, Calcagnini, Orlandi, Fontona, Alderete, Garfagnini, libero Rossini G. All. Delvecchio.

Arbitri: Turconi e Paolicelli

SAN REMO – Una Zephyr formato under perde sul campo dell’ultima della classe, alla prima vittoria stagionale. "Sapevamo che sarebbe stata una partita dura – commenta coach Delvecchio – perché noi come sempre non eravamo al completo con le assenze di Vescovi e Vignali. Ho provato a giocare la carta Bottaini al centro per alzare il muro, ma facciamo fatica a mettere giù palla e senza punti in attacco non si vince. Il divario con le altre squadre è netto: ormai le speranze di salvezza sono molto poche".

Risultati: Alba-Malnate 0-3, Ciriè- Canavese 2-3, Caronno-Parella 3-2, Mozzate-Ormezzano 1-3, Sant’Anna- Npsg 1-3.

Classifica: Sant’Anna e Canavese 41, Malnate e Caronno 40, Ciriè 38, Npsg e Parella 30, Ormezzano e Saronno 19, Alba 18, Mozzate 12, Zephyr 9, Amadeo 5.