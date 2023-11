B maschile. Zephyr paga care le troppe assenze. Alba ne approfitta

MERCATÒ ALBA

3

ZEPHYR MULATTIERI

0

(25-17; 25-19; 27-25)

MERCATÒ ALBA: Menardo 14, Garrone 3, , Di Miele, Bacca 11, Bortolini libero, Altare 1, Corino 11, Bergesio, Floris 15. All. Gandini.

ZEPHYR MULATTIERI VALDIMAGRA: Cuti 2, Zaccaria 1, Poggio 11, Conti 5, Ruffo 7, Peripolli 13, Orlandi 2, Giannarelli, libero Vignali. All. Delvecchio.

Arbitri: Di Francesco e Mezzadri

SANTO STEFANO MAGRA – Non c’è stato scampo per la Zephyr Mulattieri battuto con un secco 3-0 da un Mercatò Alba che si è dimostrata squadra forte e determinata. I rossoblù si sono presentati in trasferta con Cuti e Zaccaria al palleggio, con Poggio opposto, con Conti e Ruffo centrali, con Peripolli e Orlandi di banda con l’aiuto di Giannarelli e con Vignali libero. "Con Vescovi e Calcagnini di banda sarebbe stato po’ diverso – spiega coach Delvecchio – ma i due giocatori probabilmente mancheranno anche nei due prossimi impegni contro le torinesi: domani nel recupero contro Parella e il prossimo weekend contro Ciriè. Non è servito nemmeno ridare per un po’ il suo vecchio ruolo di martello al libero Giannarelli, che pur è stato encomiabile".

Ilaria Gallione