B1 donne: a Ozzano. La Fatro di Turrini attende Genova

Torna in campo il campionato di B1, dopo la sosta, con la penultima giornata andata. La Fatro Ozzano ospita alle 17 Genova e per la squadra di coach Turrini sarà match da non sbagliare. Reduce da 6 ko consecutivi, Ozzano è scivolata a 3 punti dalla zona retrocessione, dopo un ottimo inizio. Genova è penulta, con quattro punti da recuperare su Pavani e socie, che avevano dato segnali di risveglio nelle ultime 2 uscite strappando un punto con Modena e con Rubiera. Oggi sarà tempo di scontro diretto con Ozzano a un bivio: vincere significa riprendere margine sulle pericolanti.

Le altre gare: Campagnola-Rubiera, Clai Imola-Piacenza, Ravenna-Pavia, Forlì-Sassuolo, Garlasco-Gossolengo. Riposa: Modena.

La classifica: Clai Imola 27; Garlasco 25; Rubiera, Gossolengo 24; Campagnola, Forlì 18; Modena 14; Fatro Ozzano 12; Pavia, Sassuolo, Ravenna 9; Genova 8; Piacenza 1.

m. g.