B1 donne, conferma al vertice per le ragazze di Ghiselli. Fucka e Pulliero al top. Il muro della Fcredil si rivela insuperabile

Fcredil Bologna 3Castelbellino 0(25-21, 25-17, 25-11)

FCREDIL VOLLEY TEAM BOLOGNA: Taiani 11, Pulliero 8, Fucka 10, Frangipane 9, Tellaroli 14, Saccani 3, Laporta (L1); Malossi, Bongiovanni 1, Cavicchi 1, Melega (L2). Non entrate: De Paoli, Neriotti. All. Ghiselli.

CLEMENTINA CASTELBELLINO: Belegni 3, Usberti 6, Barbolini 8, Calza 1, Tomasetig 12, Fabbo 1, Sposetti (L); Boari, Bastari, Casarin, Luciani, Giuliani. Non entrata: Malatesta. All. Moretti.

Arbitri: Rosignoli e Mazzocchio.

Prova di forza: la Fcredil lascia solo le briciole a Castelbellino e si prende i tre punti, tornando a vincere sul proprio campo dopo il ko con Verona di due settimane fa.

Certezze casalinghe ritrovate e Natale in vetta alla classifica del girone C del campionato femminile di B1 di volley, per Bologna. Non c’è scampo per la terzultima della classe, troppo forti le rossoblù e vogliose di dimenticare l’ultima uscita al PalaLirone per regalarsi un’ultima gioia prima della sosta.

C’era un primo posto da difendere: missione compiuta. Di più: La terza della classe Riccione perde match e terreno a Ravenna, e scivola a -6, il primato è ormai affare privato tra Bologna e Vicenza, e la quarta è a meno 7: playoff blindati, il Volley Team Bologna non avrebbe potuto chiudere meglio. Al giro di boa della stagione mancano due giornate e Bologna ci arriverà aritmeticamente in zona playoff.

Bologna vola fin dall’avvio e in tutti e tre i set: 9-4, 19-14 e 25-21, racconta la progressione del primo parziale, dove Castelbellino rientra fino al 21-10, prima che Tellaroli e un ace di Cavicchi rimettano in discesa il match. E’ l’unico calo di tensione per Bologna, aspetto da limare: poi è dominio, con Pulliero e Fucka a far la differenza a muro, Taiani e Frangipane a macinare punti insieme a Tellaroli. La Fcredil saluta il 2024 da capolista, rispettando ambizioni e pronostici di inizio stagione.

Le altre gare: Cortina Express Imoco-Eagles Vergati Lissaro 3-2, Rg Stampa Futura Teramo-Banca Annia Aduna Padova 1-3, Olimpia Teodora Ravenna-Lasersoft Riccione 3-2, Pieralisi Jesi-Life 365 Forlì 3-0, Volksbandk Vicenza-Smapiù Arena Verona 3-0, Angelini Cesena-Azimut Giorgione Castelfranco Veneto 3-1.

La classifica: Vtb Fcredil Bologna 28; Volksbank Vicenza 26; Laserfsoft Riccione 22; Banca Annia Aduna Padova, Angelini Cesena 21; Cortina Express Imoco, Pieralisi Jesi 18; Smapiù Arena Verona 17; Azimut Giorgione 15; Olimpia Teodora Ravenna 14; Life 365 Forlì, Clementina Castelbellino 9; Eagles Vergati Lissaro 7; Rg Stampa Futura Teramo 6.

Marcello Giordano