B1 donne: domani alle 18,30 la gara interna al PalaLirone di Castel Maggiore. Fcredil, arriva Forlì: Ghiselli carica il gruppo: "Ho un organico completo, pronto a tutto»

Prima il campionato, poi i sorteggi di Coppa Italia. La Fcredil Bologna tornerà in campo domani, alle 18,30, a caccia di un nuovo successo casalingo: battuta Teramo, a rendere visita alle rossoblù al PalaLirone è un’altra piccola, Forlì, quartultima e a caccia di punti salvezza.

Guai a sottovalutarla, però, perché la formazione romagnola non è quella che all’andata le ragazze di coach Fabio Ghiselli sconfissero 3-0 in scioltezza.

Il tecnico avvisa il gruppo sulla necessità di tenere alto il livello di tensione e attenzione: "Le nostre avversarie hanno cambiato molto approfittando del mercato e nelle ultime quattro giornate hanno dato filo da torcere a squadre della parte alta della classifica, battendo Verona, Castelfranco Veneto e Padova e perdendo solo al tie break con Riccione. Dovremo essere preparate all’idea che ci attende una battaglia".

Al confronto, però, la Fcredil ci arriva con nuove certezze. Ovvero con la recuperata Bongiovanni, rientrata in campo la settimana scorsa, come pure la centrale Neriotti, rilanciata titolare con Teramo.

"Ho un roster lungo e posso contare su tante persone e sulla possibilità di scegliere. Avere più soluzioni è un valore aggiunto per noi e nella gestione squadra. Siamo al completo e pronte per affrontare una partita tosta come quella con Forlì".

Il primo posto è al sicuro, i playoff blindati da tempo: Bologna vuole crescere per arrivare a Coppa Italia e playoff nelle migliori condizioni possibili, per giocarsi trofeo e promozione in A2. In vista della Final Four di Coppa Italia, che si giocherà il 18-19 aprile a Fasano, lunedì sono in programma i sorteggi e la Fcredil saprà così se sarà accoppiata in semifinale a Gso Villa Cortese, Fantini Folcieri o Pantaleo Fasano.

Le altre gare: Banca Annia Aduna Padova-Lasersoft Riccione, Eagles Vergati Lissaro-Azimut Giorgione Castelfranco Veneto, Pieralisi Jesi-Clementina Castelbellino, Cortina Express Imoco-Angelini Cesena, Olimpia Teodora Ravenna-Volksbank Vicenza, Rg Stampa Futura Teramo-Smapiù Arena Verona.

La classifica: Vtb Fcredil Bologna 44; Volksbank Vicenza 38; Lasersoft Riccione 37; Angelini Cesena 35; Banca Annia Aduna Padova 32; Cortina Express Imoco 31; Olimpia Teodora Ravenna 30; Azimut Giorgione Castelfranco Veneto 28; Smapiù Arena Verona, Pieralisi Jesi 26; Life 365 Forlì 20; Clementina Castelbellino 13; Eagles Vergati Lissaro 11; Rg Stampa Futura Teramo 6.

Marcello Giordano