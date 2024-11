B1 donne: la Fcredil domani, alle 18,30, ospita al PalaLirone di Castel Maggiore l’Olimpia Ravenna che non sta brillando. La Vtb di Ghiselli cerca i primi tre punti in casa. Solo vittorie in trasferta: serve il passo in più

Caccia alla prima vittoria casalinga. E al terzo successo in quattro gare. Riscattato il ko casalingo con Jesi a San Donà di Piave con l’Imoco, la Fcredil cerca continuità di risultati per tenere il passo della capolista solitaria Cesena e per confermarsi tra le principali pretendenti al podio che vale i playoff e la corsa alla promozione in A2.

Corsa che, per Bologna significherebbe il ritorno, dopo la retrocessione della scorsa stagione. La Fcredil ospita domani alle 18,30, al PalaLirone di Castel Maggiore l’Olimpia Teodora Ravenna, già affrontata e sconfitta in preseason e con tre punti in classifica.

Rompere il ghiaccio tra le mura amiche è l’obiettivo delle rossoblù, dove l’opposta Tellaroli cerca una prova convincente per trovare fiducia dopo un inizio di alti e bassi.

In dubbio la presenza di Fucka, centrale costretta al cambio a San Donà, a causa di un infortunio alla caviglia: Pulliero è pronta a prenderne il posto insieme con Neriotti, entrambe protagoniste nell’ultimo turno di campionato e autrici di una prova decisiva insieme alla schiacciatrice Frangipane per sbancare San Donà.

Servono i tre punti anche perché la quarta giornata del girone C del campionato di B1 promette di iniziare a sgranare la classifica e definire i rapporti di forza.

Cesena è capolista solitaria, Bologna insegue e con lei Castelfranco Veneto e Riccione, che in questa giornata saranno una di fronte all’altra, come pure Vicenza e Imoco, mentre Cesena ospita Teramo, tutti incroci tra le prime tre della classe di una classifica ancora cortissima e che nel week end inizierà ad avere contorni più definiti.

Le ragazze di coach Ghiselli vogliono i primi tre punti casalinghi per confermarsi tra le pretendenti all’altissima classifica e per lanciare un segnale alla concorrenza: di come il ko con Jesi sia stato uno scivolone destinato a non ripetersi.

Le altre gare: Azumut Giorgione Castelfranco Veneto-Lasersoft Riccione, Life 365 Forlì-Banca Annia Aduna Padova, Clementina Castebellino-Eagles Vergati Lissone, Smapiù Arena Verona-Pieralisi Jesi, Volksbank Vicenza-Cortina Express Imoco, Angelini Cesena-Rg Stampa Futura Teramo.

La classifica: Angelini Cesena 9; Vtb Fcredil Bologna, Azimut Giorgione Castelfranco Veneto, Lasersoft Riccione, Volksbank Vicenza, Cortina Express Imoco 6; Rg Stampa Futura Teramo, Banca Annia Aduna 5; Pieralisi Jesi 4; Life 365 Forlì, Olimpia Teodora Ravenna 3; Eagles Vergati Lissone 1; Smapiù Arena Verona, Clementina Castelbellino 0.

Marcello Giordano