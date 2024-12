B1 femminile: un altro scontro diretto vinto dopo quello con Cesena. Fcredil, prova di forza a Vicenza. Primato solitario e fuga playoff

Volksbank Vicenza

1

Fcredil Bologna

3

(19-25, 25-23, 20-25, 19-25)

VOLKSBANK : Boninsegna 12, Anello 13, Spinello 1, Digonzelli 11, Pegoraro 9, Ianeselli 10, Morra (L); Sesenna 2, Bauce 2, Moretto, Roviaro. All. Cavallaro.

VTB FCREDIL BOLOGNA: Taiani 15, Pulliero 7, Neriotti 10, Frangipane 14, Saccani 2, Tellaroli 22, Laporta (L1); De Paoli. Non entrate: Malossi, Fucka, Bongiovanni, Melega (L2), Cavicchi. All. Ghiselli.

Arbitri: Roncati e Fumagalli.

La Fcredil Bologna sbanca Vicenza, si prende la vetta solitaria della classifica e si lancia in fuga verso i playoff promozione del campionato di B1 femminile di volley, confermandosi la squadra da battere. Secondo scontro diretto consecutivo vinto, dopo quello casalingo con Cesena, ma questo vale di più, in virtù dei risultati dell’ottava giornata: Cesena e Riccione perdono colpi con Castelbellino e Jesi e i tre punti valgono il più 3 sulla seconda, ma soprattutto il più sei sulla quarta Cesena, prima esclusa dai playoff. Prova di forza delle rossoblù in casa della diretta rivale e a far la differenza sono muro (5) e battuta. Vicenza si ferma al 45 per cento in ricezione, contro il 52 delle rossoblù, che consente a Saccani di gestire il gioco a piacimento: gioco vario, con ben 4 giocatrici in doppia cifra alla voce punti, che offre pochi riferimenti a muro difesa avversario. Tellaroli è la migliore con 22, Taiani la più efficace: si ferma a 15, ma con il 38 per cento in attacco. Funziona la battuta, con Pulliero che trova 3 ace, e pure il muro, con 3 punti nel fondamentale di Neriotti, mentre Frangipane è giocatrice di equilibrio dal 75 per cento in ricezione. Capitan Laporta sbaglia poco o nulla dietro. Insomma, Bologna è macchina perfetta, dove ogni pedina apporta al gruppo quanto serve per indebilire la resistenza vicentina, che solo nel secondo set trova le armi per tenere il passo. La squadra di coach Ghiselli saluta e se ne va, sbancando Vicenza in quattro set, confermandosi favorita per il ritorno in A2.

Le altre gare: Banca Annia Aduna Padova-Eagles Vergati Lissaro 3-2, Azimut Giorgione Castelfranco Veneto-Cortina Express Imoco 2-3, Lasersoft Riccione-Pieralisi Jesi 2-3, Life 365 Forlì-Rg Stampa Futura Teramo 3-1, Clementina 2020 Castelbellino-Angelini Cesena 3-2, Smapiù Arena Verona-Olimpia Teodora Ravenna 2-3.

La classifica: Vtb Fcredil Bologna 21; Lasersoft Riccione, Volksbank Vicenza 18; Angelini Cesena 15; Banca Annia Aduna Padova 14; Cortina Express Imoco 13; Smapiù Arena Verona, Pieralisi Jesi 12; Azimut Giorgione Castelfranco Veneto; Olimpia Teodora Ravenna 9; Rg Stampa Futura Teramo, Life 365 Forlì, Clementina 2020 Castelbellino 6; Eagles Vergati Lissaro 5.