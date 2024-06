B1, tre modenesi al via

È già iniziato il valzer del mercato degli atleti, e soprattutto dei titoli sportivi, che disegnerà i tornei della prossima stagione della pallavolo minore: con una storica prima volta, dopo l’arrivo dell’Anderlini Modena grazie al titolo di Gossolengo, saranno tre le squadre modenesi al via della B1 femminile, la terza serie nazionale, a cui parteciperanno sicuramente il Volley Modena, e probabilmente la nuova BSC Volley Sassuolo, che proprio nei giorni scorsi ha completato l’affiliazione alla Federazione, operazione indispensabile per acquisire il titolo dell’Idea Volley Sassuolo della Presidentessa Balestrazzi, che nell’ambiente si dice stia affogando nei debiti. Il progetto era che a subentrare dovesse essere la BSC della famiglia Fornari, ma la situazione economica in essere potrebbe rappresentare un grosso freno, anche nella costruzione della squadra: della operazione se ne sta occupando l’ex-campionessa Francesca Ferretti, che addirittura potrebbe essere la nuova Presidente, ed avrebbe iniziato a sondare mercato e procuratori. In attesa di sapere quali saranno le nuove giovanissime atlete che l’Imoco Conegliano presterà all’Anderlini, si delinea il nuovo Volley Modena del Presidente Mirco Muzzioli, che ha già ufficializzato, la conferma di Elisa "Bubu" Lancelotti, Giulia Bozzoli e Camilla Gerosa: i rumors parlando dell’arrivo della forte opposta 25enne Federica Nonnati, in arrivo dal citato Gossolengo, ma anche del ritorno nel modenese della centrale Elena Fronza dal Campagnola, e del libero Arianna Gambini, che chiude l’esperienza con il Club Italia. Rimarranno molte delle giovani che Di Toma si è portato da Certosa, mentre è sicura la partenza di Giulia Bartesaghi.

Riccardo Cavazzoni