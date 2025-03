B2 donne: ore 18 a Cervia. Progresso, la salvezza ormai è a un passo

Progresso in cerca di riscatto: e del successo che l’avvicinerebbe alla salvezza aritmetica. L’Ecotermologic torna in campo alle 18 a Cervia, per dimenticare la netta sconfitta patita a Soliera. Toccata quota 29 punti, che nelle ultime stagioni ha garantito la salvezza, Castel Maggiore cerca il successo contro l’inseguitrice Cervia a quota 23 per scavare un ulteriore solco in vista delle ultime 7 giornate.

Le altre gare: Arbor Interclays Reggio Emilia-Ama San Martino in Rio, Fos Centro Volley Reggiano-Lardini Filottrano, Zerosystem San Damaso, De Mitro Porto San Giorgio, Massa Lombarda-Hydroplants Soliera, Team 80-Mega Volley Vallefoglia, New System Vtorresi Potenza Picena-Battistelli Pesaro.

La classifica: Zerosystem San Damaso 47; Fos Centro Volley Reggiano 41; Porto San Giorgio 40; Soliera 39; Arbor Interclays Reggio Emilia 37; Lardini Filottrano 31; Progresso Ecotermologic Castel Maggiore 29; My Mech Cervia, Battistelli Pesaro 23; Massa Lombarda 22; Team 80, Potenza Picena 18; Ama San Martino in Rio 10; Mega Volley Vallefoglia 0.