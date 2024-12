Ballo di Coppa per l’Omag: "Cremona avversario tosto"

Si torna in campo questa sera, alle ore 20.30, al Pala Marignano, con l’Omag-Mt San Giovanni che sfida il sestetto dell’U.S. Esperia Cremona nella gara valida per i quarti di Coppa Italia Frecciarossa di serie A2. Gara secca, che stabilirà poi chi giocherà la semifinale di una manifestazione alla quale la società marignanese è affezionata, considerato che dall’esordio in A2 (stagione 2016/2017) a oggi, per ben tre volte ha raggiunto la finale (vincendo pure la Coppa il 18 febbraio 2018 a Bologna per 3-1 su Mondovì).

Il presidente Stefano Manconi non ha dubbi: "E’ difficilissimo fare pronostici, pur giocando in casa, su gare secche. Giochiamo i quarti contro Cremona, una delle squadre più insidiose poiché il sestetto lombardo è formato da due centrali che attaccano bene e portano punti, e da un trio di laterali (Taborelli, Arciprete e Bellia) veramente forti". Entrambi i sestetti sono risultati vittoriosi nella seconda giornata di ritorno del campionato (Omag Mt per 3-0 su Imola) con l’Esperia Cremona che ha avuto pure un giorno in più per recuperare, avendo anticipato l’incontro con Olbia a sabato 14 dicembre.

Cecilia Nicolini, palleggiatrice Omag-Mt, ha poi aggiunto: "Questa sera mi aspetto una partita stupenda, di quelle gare che regalano grandi emozioni e tantissima adrenalina. Mi aspetto una pallavolo di alto livello. Cremona è una squadra che ha un potenziale enorme con giocatrici di assoluto valore. Sarà, sicuramente un match difficile, noi giochiamo in casa e abbiamo tanta voglia di proseguire in questa competizione". La semifinale, fissata per l’8 gennaio, vedrà di fronte le vincitrici fra Omag-Mt - U.S. Esperia Cremona e Futura Giovani Busto Arsizio-Cbf Balducci Hr Macerata. Dunque il questo secondo torneo stagionale entrerà nel vivo con un’altra sfida di altissimo livello per cui ancora una volta ci si attende il pubblico delle grandi occasioni a sostegno delle ’zie’.

Luca Pizzagalli