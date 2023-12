Banca Macerata all’assalto del Modica

"Modica è una buona formazione e avrà uno stimolo extra giocandosi l’ingresso in Coppa Italia". Mitja Pahor, schiacciatore della Volley Banca Macerata, fotografa la partita di oggi alle 19.30 quando al Fontescodella si giocherà la gara valida per la dodicesima giornata del campionato di A3. "Siamo in un girone – aggiunge il giocatore – in cui non è possibile sottovalutare nessuno. Oggi dovremo approcciare bene la sfida sin dall’inizio dimostrando di volere vincere e di potere controllare il gioco, come del resto siamo riusciti a fare in altre occasioni, specialmente davanti ai nostri tifosi".

I biancorossi hanno centrato sette vittorie di fila e non per niente sono in testa al girone Blu con 28 punti, mentre i siciliani, che hanno osservato il turno di riposo, sono quinti con 17 punti e sono reduci dalla vittoria contro Bari. "La vetta – dice Pahor – ci dà sicurezza e conferma la competitività della squadra che finora ha dimostrato di potere tenere testa a chiunque". I maceratesi sono reduci dalla vittoria a Marcianise arrivata al tie break superando anche diversi problemi. "In effetti – conviene Pahor – è stata una gara difficile, non eravamo nelle condizioni migliori con un paio di compagni che avevano avuto la febbre, poi ci sono da tenere in considerazione anche i meriti dell’avversario che ha dato tutto fino alla fine. Sappiamo molto bene che gli avversari danno sempre il massimo quando ci incontrano, noi però siamo stati bravi a non perdere la concentrazione, abbiamo stretto i denti e ci siamo presi una vittoria importante sotto ogni punto di vista".