Volley Superlega. Valsa, sfuma Romanò?. Potrebbe andare in Russia

Dalla Polonia una notizia arriva a disturbare il mercato di Modena Volley: Yuri Romanò, opposto della Gas Sales Piacenza e della Nazionale, secondo i media polacchi sarebbe destinato a vestire la casacca russa del Fakel Novy Urengoy nella stagione 2025/2026. Con l’acquisto del libero Luke Perry già completato, la Valsa Group si ritrova così a dover far quadrare il numero degli italiani. Arriverà Porro di banda, è vero, ma per essere tranquilli ci vorrebbe anche un altro schiacciatore col passaporto sportivo nostrano, e in questo senso il Rinaldi che ha già firmato un biennale a Osaka sarebbe stato ideale. Sarà Luciano De Cecco, allora, a partire per far posto a un regista italiano? I nomi però scarseggiano, e l’unico libero sul mercato, a ora, è Spirito di Verona, con Porro già destinato a Piacenza, Boninfante ormai della Lube e Sbertoli e Giannelli blindati dai rispettivi top team.

Amichevole. Intanto Modena non resta ferma in queste due settimane che la separano dal prossimo impegno ufficiale, domenica 2 febbraio a Cisterna di Latina: sabato 25 gennaio, infatti, il PalaPanini aprirà le porte per un allenamento congiunto proprio tra Modena e la Gas Sales Piacenza.

L’appuntamento. Oggi alle 19 AD Consulting, in collaborazione con Modena Volley, organizza incontro aperto al pubblico presso il PalaPanini. Sul palco Alberto Giuliani, coach di Modena Volley e Manuel Poggiali, riders coach Ducati, verranno intervistati dal giornalista Gian Paolo Maini.