Volley A2 donne: la Bartoccini Perugia e la festa in casa per la promozione

Perugia, 30 marzo 2024 – La Bartoccini-Fortinfissi Perugia, dopo aver matematicamente blindato la promozione due settimane fa, nella serata di venerdì si è goduta la premiazione ufficiale, arrivata al termine dello scontro con l'Omag-MT San Giovanni in M.no.

Una partita dominata nel primo e nel terzo set, sudata invece nel secondo, con le ragazze di coach Giovi a rimontare dopo un 4-12 iniziale.

Mvp dell'incontro Dayana Kosareva, 8 punti, bene anche Montano (15) e capitan Sirressi, che chiude con uno spaventoso 92% di efficienza in ricezione, mentre la migliore delle romagnole è Nardo.

Al fischio finale di terzo parziale comincia la festa del pubblico del PalaBarton, per le beniamine laureatesi campionesse di Serie A2.

Prima della promozione di squadra, riconoscimento importante per Ivonee Montano Lucumì, nominata Mvp of the Season della splendida annata delle ragazze in maglia nera. "E' stata una sensazione meravigliosa festeggiare con tutta questa gente - le parole di Antonio Bartoccini, presidente della Bartoccini-Fortinfissi Perugia -. Non era scontato quello che abbiamo fatto, ci siamo riusciti dopo una cavalcata lunga e difficile grazie alle ragazze e allo staff che hanno fatto un grandissimo lavoro".