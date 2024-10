Basket A2 femminile. Cestistica punta al tris. Ma attente al Livorno

Importante appuntamento oggi al PalaMariotti con la Cestistica Spezzina. Dopo l’impresa casalinga con Broni e la vittoria ottenuta a Benevento, le ragazze di Corsolini affrontano la corazzata Acli Livorno cercando un tris di vittorie. In precampionato le labroniche avevano vinto il match del Torneo Siram organizzato al PalaMariotti, ma in campionato sarà un’altra musica anche se le toscane partono comunque con i favori del pronostico. Le due squadre sono appaiate al secondo posto con 4 punti con Broni. La squadra spezzina piano piano sta recuperando tutte le infortunate, ad eccezione di Guzzoni che dovrà stare ferma ancora un paio di settimane. Soddisfazione nelle parole di coach Marco Corsolini che parla del momento della squadra e della sfida odierna. "Finalmente dopo tre settimane abbiamo ricominciato ad allenarci ’5 contro 5’ grazie al rientro di Missanelli Moretti e Diakhoumpa. Le assenze sono arrivate a inizio campionato, quindi non siamo ancora con i meccanismi oliati, però la strada per essere in salute è tracciata. Presto rientrerà Guerrieri, per Guzzoni ci vorrà ancora tempo".

Livorno già incontrato nel Trofeo Siram, ma ora è campionato. "Acli Livorno arriva a questa partita confermando quello che aveva fatto vedere al Trofeo Siram, sono una delle squadre più importanti della A2. Ma siamo preparati, sarà una grande partita". Il programma prevede tutte le sfide di sabato tra le 16 e 20,30, ad eccezione di Torino Basket-Costa Magnaga che si gioca domani. In campo oggi: Virtus Cagliari- Moncalieri, San Salvatore Selargius-Broni, Sanga Milano- academy Benevento, Ponteggi Salerno-Galli San Giovanni Valdarno, Basket Giussano-Scotti EmpolI.

In C maschile la Landini Lerici insegue la seconda vittoria consecutiva questa sera (21.15) nella trasferta a Savigliano, contro una squadra candidata alla vittoria del campionato.

Marco Zanotti