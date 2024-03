Basket, GOLD. Etrusca Le Patrie vince in casa contro il Pavia: "Grande prova»

Ancora una prova di carattere per la Patrie Etrusca Basket che vince in casa al cospetto del favorito Pavia nel terzo turno del campionato Gold-in. Si tratta del secondo successo del team di Martelloni (la prima gara persa d’ufficio) che porta i biancorossi a quota 6 mantenendo in vita la possibilità di entrare nell’elenco delle sei formazioni che accederanno ai play.off. Sul parquet del PalaCrdite Agricole i padroni di casa si impongono 61-57 sostenuti, per tutta la durata del match, dal pubblico di casa. "Abbiamo probabilmente fatto la miglior prestazione difensiva dell’anno contro una squadra che ha tanti giocatori con punti nelle mani per questa categoria – dice con orgoglio coach Martelloni - sono davvero contento per quanto stanno lavorando duramente questi ragazzi e per i risultati che stiamo ottenendo in questo play in Gold. A livello offensivo abbiamo impattato molto bene la partita e in generale quando Pavia ha difeso a uomo, viceversa contro la loro zona abbiamo sofferto molto. Questo ci dà una grande indicazione su quale sia la priorità su cui lavorare nelle prossime settimane. Godiamoci questo viaggio, ovunque ci porterà". E non è solo la prima squadra a regalare grandi soddisfazioni che arrivano anche dal settore giovanile: è di pochi giorni fa la convocazione in Nazionale Under 16 di Lorenzo Scardigli, classe 2008, convocato da coach Buffo per il raduno di Caorle dal 27 al 30 marzo insieme ad altri 23 coetanei divisi in 2 gruppi che sfideranno i pari età della Croazia.